Журналисты: молодежные банды были всегда, не надо так сильно реагировать

Ведущий передачи Таави Эйлат отметил, что местами тема молодежных сборищ превратилась в истерику, за чем последовала слишком сильная реакция общественности, пишет ERR.

«Не знаю, может я циничный или толстокожий, но с этими шайками всегда так было. Что касается политиков, то возник эффект домино: один пошел проверить сад Канути, остальные сделали то же самое», - сказал Эйлат.