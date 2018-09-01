Журналисты: молодежные банды были всегда, не надо так сильно реагировать
1 сентября 2018, 13:49
Молодые люди собирались в банды на протяжении всей истории, в том числе в Эстонии, а СМИ и политики слишком сильно отреагировали на новости последних дней, считают журналисты, принявшие участие в передаче Vikerraadio "Rahva teenrid".
Ведущий передачи Таави Эйлат отметил, что местами тема молодежных сборищ превратилась в истерику, за чем последовала слишком сильная реакция общественности, пишет ERR.
«Не знаю, может я циничный или толстокожий, но с этими шайками всегда так было. Что касается политиков, то возник эффект домино: один пошел проверить сад Канути, остальные сделали то же самое», - сказал Эйлат.
Пеэтер Хельме на это заметил, что мы не знаем на самом деле, говорим мы о серьезной проблеме или о случайно привлекшей внимание СМИ теме.