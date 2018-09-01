Сб, 1.09.2018
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  • Журналисты: молодежные банды были всегда, не надо так сильно реагировать

Журналисты: молодежные банды были всегда, не надо так сильно реагировать

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Охрана в саду Канути.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Молодые люди собирались в банды на протяжении всей истории, в том числе в Эстонии, а СМИ и политики слишком сильно отреагировали на новости последних дней, считают журналисты, принявшие участие в передаче Vikerraadio "Rahva teenrid".

Ведущий передачи Таави Эйлат отметил, что местами тема молодежных сборищ превратилась в истерику, за чем последовала слишком сильная реакция общественности, пишет ERR.

«Не знаю, может я циничный или толстокожий, но с этими шайками всегда так было. Что касается политиков, то возник эффект домино: один пошел проверить сад Канути, остальные сделали то же самое», - сказал Эйлат.

Пеэтер Хельме на это заметил, что мы не знаем на самом деле, говорим мы о серьезной проблеме или о случайно привлекшей внимание СМИ теме.

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