У американского F-35 нашли серьезную уязвимость

По данным издания, в начале августа Корпус морской пехоты США запросил переносные громоотводы для защиты истребителей F-35B, размещенных на американской базе Ивакуни на японском острове Хонсю. Подобный запрос морпехи объяснили тем, что у F-35 отсутствует должный уровень пассивной защиты от ударов молний. Как отмечается, это связано с тем, что при создании истребителей используются композитные материалы.

По данным Пентагона, в настоящее время производящая истребители F-35 корпорация Lockheed Martin уже тестирует Автономную логистическую информационную систему (ALIS), которая должна обеспечить защиту электронного «мозга» самолета от ударов молний.

При этом, как отмечает National Interest, о данной проблеме Пентагонуизвестно еще с 2012 года. Тогда в ходе проверки топливной системы F-35 были выявлены проблемы, связанные с риском детонации топливных баков истребителя из-за попадания молнии.

В августе аналитики американской некоммерческой организации «Проект государственного надзора» (Project on Government Oversight, POGO) уличили Минобороны США в попытках скрыть серьезные недостатки ударного истребителя F-35. Отмечалось, что на данный момент у машины выявлено 111 критических недостатков первой категории и еще 855 — второй категории.