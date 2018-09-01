Американская семья за полчаса в интернете получила счет на несколько тысяч

Жительница калифорнийского города Сан-Хосе Вивиан Чанг рассказала, что отправилась с семьей во Вьетнам. Она уточнила, что была в курсе расценок за использование интернета за рубежом и предпочла вообще не пользоваться связью.

Вернувшись в Сан-Хосе после отдыха, она обнаружила, что семья задолжала 13 тысяч долларов. По данным оператора T-Mobile, выход в интернет был совершен с телефона сына Чанг. Общее время пребывания в сети составило около получаса.

«Как телефонный счет может составлять 13 тысяч долларов? За полчаса! Боже, мы чуть не упали в обморок. Эта сумма больше, чем стоимость всей поездки», — посетовала Чанг. Сын утверждает, что включил авиарежим на время путешествия, чтобы избежать трат.