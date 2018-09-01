Экономический рост замедляется, но экономика остаётся хорошо сбалансированной

Во втором квартале ВВП вырос год к году на 3,7%. Рост был выше, чем в первом квартале, и в целом за первое полугодие экономика выросла на 3,5%. Такие цифры соответствовали ожиданиям. Из-за влияния цен номинальный рост экономики существенно выше – во втором квартале 8%.

Реальный рост экономики имел под собой довольно широкую основу. Как и в предыдущие кварталы, наибольший вклад внесли строительство, обрабатывающая промышленность, профессионально-техническая деятельность, а также транспортный сектор и сектор ИКТ.

Строительная сфера быстро растёт уже десять кварталов подряд. В этом году наибольший вклад в рост строительства внесли работы по возведению зданий. Если предпринимательская статистика показывает замедление роста объёмов производства в обрабатывающей промышленности, то по данным учёта народного хозяйства, реальный рост добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, наоборот ускорился. Причина – боле быстрый рост продукции этой отрасли по сравнению с производственными издержками и прочие методические различия.

Рост в обрабатывающей промышленности по-прежнему поддерживается сильным внешним спросом. Экспорт товаров увеличился в годовом сравнении на 5%. Наибольший вклад в транспортный сектор внесли портовые услуги, складские и прочие вспомогательные услуги в области транспорта. Показателем здесь служат сильные цифры роста по экспорту и импорту услуг, наблюдающиеся уже длительное время (во втором квартале соответственно 8% и 11%).

Объёмы как в оптовой, так и в розничной торговле во втором квартале снизились. Эта сфера деятельности испытывает спад уже четыре квартала подряд. В условиях ослабления роста розничной торговли частное потребление растёт относительно неплохо (4%).

Частично причиной является снижение в последние годы доли товаров и рост доли услуг в расходах потребителей. Следует также учесть, что потребление ограничивают рост цен и возросшее внимание к накоплению. Номинальный рост зарплат в следующем году останется высоким, однако, реальный рост нетто-зарплаты замедлится. На ближайшие годы мы прогнозируем умеренный, примерно трёхпроцентный рост частного потребления.

Инвестиции как в первом, так и во втором квартале снижались. «астично спад вызван эффектом базы в инвестициях корпоративного сектора, поскольку в первой половине прошлого года были сделаны крупные инвестиции в транспортные средства. Во второй половине текущего года эффект базы уменьшится, поэтому инвестиции в корпоративном секторе должны будут показать лучшие результаты.

Инвестиции же в госсекторе и в домохозяйствах во втором квартале увеличились. Хотя рост инвестиций госсектора должен в этом и следующем году замедлиться, их прошлогодний резкий рост повысил уровень инвестиций в секторе, и доля инвестиций этого сектора в ВВП должна увеличиться.