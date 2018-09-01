Экономический рост замедляется, но экономика остаётся хорошо сбалансированной

Экономический рост в этом году замедляется, однако экономика остаётся хорошо сбалансированной и устойчивой, сообщают в своем обзоре аналитики банка Swedbank.
Во втором квартале ВВП вырос год к году на 3,7%. Рост был выше, чем в первом квартале, и в целом за первое полугодие экономика выросла на 3,5%. Такие цифры соответствовали ожиданиям. Из-за влияния цен номинальный рост экономики существенно выше – во втором квартале 8%.
Реальный рост экономики имел под собой довольно широкую основу. Как и в предыдущие кварталы, наибольший вклад внесли строительство, обрабатывающая промышленность, профессионально-техническая деятельность, а также транспортный сектор и сектор ИКТ.
Строительная сфера быстро растёт уже десять кварталов подряд. В этом году наибольший вклад в рост строительства внесли работы по возведению зданий. Если предпринимательская статистика показывает замедление роста объёмов производства в обрабатывающей промышленности, то по данным учёта народного хозяйства, реальный рост добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, наоборот ускорился. Причина – боле быстрый рост продукции этой отрасли по сравнению с производственными издержками и прочие методические различия.
Рост в обрабатывающей промышленности по-прежнему поддерживается сильным внешним спросом. Экспорт товаров увеличился в годовом сравнении на 5%. Наибольший вклад в транспортный сектор внесли портовые услуги, складские и прочие вспомогательные услуги в области транспорта. Показателем здесь служат сильные цифры роста по экспорту и импорту услуг, наблюдающиеся уже длительное время (во втором квартале соответственно 8% и 11%).
Объёмы как в оптовой, так и в розничной торговле во втором квартале снизились. Эта сфера деятельности испытывает спад уже четыре квартала подряд. В условиях ослабления роста розничной торговли частное потребление растёт относительно неплохо (4%).
Частично причиной является снижение в последние годы доли товаров и рост доли услуг в расходах потребителей. Следует также учесть, что потребление ограничивают рост цен и возросшее внимание к накоплению. Номинальный рост зарплат в следующем году останется высоким, однако, реальный рост нетто-зарплаты замедлится. На ближайшие годы мы прогнозируем умеренный, примерно трёхпроцентный рост частного потребления.
Инвестиции как в первом, так и во втором квартале снижались. «астично спад вызван эффектом базы в инвестициях корпоративного сектора, поскольку в первой половине прошлого года были сделаны крупные инвестиции в транспортные средства. Во второй половине текущего года эффект базы уменьшится, поэтому инвестиции в корпоративном секторе должны будут показать лучшие результаты.
Инвестиции же в госсекторе и в домохозяйствах во втором квартале увеличились. Хотя рост инвестиций госсектора должен в этом и следующем году замедлиться, их прошлогодний резкий рост повысил уровень инвестиций в секторе, и доля инвестиций этого сектора в ВВП должна увеличиться.
В то же время, совокупные инвестиции по отношению к ВВП упали на самый низкий уровень, по меньшей мере, со времени восстановления независимости Эстонии. Это означает, что в отдалённой перспективе потенциал экономического роста понизится. Дефицит рабочих рук и рост расходов на рабочую силу заставляют увеличивать инвестирование в производительный капитал.
«Поскольку в соответствии с нашими прогнозами, рост занятости через пару лет прекратится, экономический рост и конкурентоспособность всё больше будут зависеть от повышения производительности. Но, к сожалению, рост производительности рабочей силы за последние кварталы замедлился. Рост расходов на единицу рабочей силы скорее растёт, что означает снижение ценовой конкурентоспособности.
По нашим оценкам, внешний спрос несколько ослабнет. Хотя ценовая конкурентоспособность эстонских экспортёров ухудшается, это частично компенсируется ростом добавленной стоимости товаров, в связи с чем предприятия могут на внешних рынках запрашивать более высокую цену. Доля экспорта эстонских товаров на ряде рынков наших крупнейших торговых партнёров за последние 10 лет увеличилась. Кроме того, предприятия компенсировали снижение своей ценовой конкурентоспособности меньшей прибылью»,- отмечается в обзоре.
По прогнозам аналитиков, экономика Эстонии вырастет в этом году на 3,5%, а в следующем – на 3,2%. И хотя речь идёт о замедлении роста, экономика, по крайней мере, в ближайшей перспективе останется хорошо сбалансированной и устойчивой. В соответствии с основным сценарием нашего прогноза, текущий счёт будет в профиците, а государственные финансы – в хорошем состоянии. Сейчас финансовое положение домохозяйств Эстонии лучше, чем когда-либо прежде. Им удалось создать накопления, которые позволят легче пережить трудные времена.
«В то же время приходится считаться и с рисками. Это и напряжённость на рынке труда Эстонии и влияние на предприятия слишком быстрого роста расходов на рабочую силу, а также влияние нормализации финансовой политики в мировой экономике на фондовые рынки, влияние процентных ставок на долги, протекционизм и неожиданное снижение внешнего спроса, Brexit, геополитическая напряжённость.
Экономика зоны евро постепенно замедляется, однако экономика США и мировая экономика в целом в ближайшее время продолжат быстро расти. Если сильный экономический рост в США сохранится до середины следующего года, это станет самым длительным периодом роста за последние 170 лет. В мировой же экономике цикл роста подходит к концу, и мы прогнозируем, что уже через пару лет начнётся её всеобщее замедление»,- отмечается в обзоре.