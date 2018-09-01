Это важно! Предупреждение для водителей Таллинна

С 7 по 9 сентября в Эстонии пройдут крупнейшие в истории страны массовые спортивные мероприятия, – Таллиннский марафон и Осенний забег, в которых примут участие более 22 000 человек из более чем 60 стран, напоминает Rus.err.

На трассе соревнований, а также в непосредственной близости от нее движение будет перекрыто или существенно затруднено, поэтому при движении в районе беговой трассы следует запастись временем и терпением или выбрать по возможности альтернативный маршрут. Водители транспортных средств должны внимательно следить за временными дорожными знаками, а также за сигналами и рекомендациями регулировщиков.

Местные жители, участники движения и пешеходы должны заблаговременно ознакомиться с информацией об организации движения и со схемами движения, по возможности желательно запланировать свою деятельность на время, не совпадающее со временем проведения соревнований, а в дни соревнований проявлять особую внимательность.

Организация движения с 7 по 9 сентября

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 07.09.2018 г.

Для проведения старта забега и прохода участников забега временно приостанавливается движение на следующих участках улиц:

На бульваре Каарли, в направлении из города, движение будет приостановлено с 18:55 до 19:05.

На улице Тоомпеа и на Фальги-теэ – с 19:00 до 19:10.

На улице Нунне, на пешеходном переходе (возле Балтийского вокзала) – с 19:10 до 19:30.

На велосипедных дорожках парка Шнелли и площади Торни – с 19:00 до 19:30.

На улицах Сууртюки, Лаборатоориуми, Толли – с 19:10 до 19:35.

На улицах Пикк, Раннамяэ-теэ, Вяйке-Раннавярав, Уус, Олевимяги, Мюнди, на Ратушной площади, на улицах Кулласеппа и Харью – с 19:15 до 19:45.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 08.09.2018 г.:

На прилегающей к площади Вабадузе части бульвара Каарли движение будет закрыто с 16:55 до 17:15. Общественный транспорт будет ждать на бульваре Эстония.

Пярнуское шоссе от площади Виру до бульвара Эстония будет закрыто по всей ширине с 16:45 до 17:15. Маршрутные автобусы и трамваи будут стоять до тех пор, пока бегуны не преодолеют данный участок.

Движение трамваев на маршрутах 1 и 2 будет остановлено с 16:30 до 19:30

Движение трамваев на маршрутах 3 и 4 будет остановлено с 16:45 до 17:15

Бульвар Мере и Раннамяэ-теэ будут закрыты с 16:45 до 19:10

Улица Сууртюки закрыта для движения с 16:55 до 17:30

Движение по бульвару Пыхья будет закрыто с 16:55 до 19:10

Улица Копли будет закрыта с 16:55 до 18:15

Улица Тёэстузе (ул. Копли до ул. Каларанна) будет закрыта с 17:10 до 18.30

Ул. Каларанна будет закрыта с 17:10 до 19:00

Ул. Каласадама и ул. Курси будут закрыты с 17:15 до 19:10

Ул. Суур Раннавярав будет закрыта с 16:45 до 19:10. Движение будет направлено к ответвлению со стороны моря, и временно будет двухсторонним.

Ул. Виру, Вана тург, ул. Кунинга и ул. Харью будут закрыты для движения с 17:20 до 19:30

На площади Вабадузе и на выходящем из центра города ответвлении бульвара Каарли движение будет закрыто с момента старта, с 16:55 и до 17:15