Это важно! Предупреждение для водителей Таллинна

Таллиннский марафон и Осенний забег вызовут значительные изменения в организации дорожного движения в столице: 8 сентября вечером, а также 9 сентября желательно воздержаться от поездок на автомобиле в районах Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Каламая, будут проблемы и с движением общественного транспорта.
С 7 по 9 сентября в Эстонии пройдут крупнейшие в истории страны массовые спортивные мероприятия, – Таллиннский марафон и Осенний забег, в которых примут участие более 22 000 человек из более чем 60 стран, напоминает Rus.err.
На трассе соревнований, а также в непосредственной близости от нее движение будет перекрыто или существенно затруднено, поэтому при движении в районе беговой трассы следует запастись временем и терпением или выбрать по возможности альтернативный маршрут. Водители транспортных средств должны внимательно следить за временными дорожными знаками, а также за сигналами и рекомендациями регулировщиков.
Местные жители, участники движения и пешеходы должны заблаговременно ознакомиться с информацией об организации движения и со схемами движения, по возможности желательно запланировать свою деятельность на время, не совпадающее со временем проведения соревнований, а в дни соревнований проявлять особую внимательность.
Организация движения с 7 по 9 сентября
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 07.09.2018 г.
- Для проведения старта забега и прохода участников забега временно приостанавливается движение на следующих участках улиц:
- На бульваре Каарли, в направлении из города, движение будет приостановлено с 18:55 до 19:05.
- На улице Тоомпеа и на Фальги-теэ – с 19:00 до 19:10.
- На улице Нунне, на пешеходном переходе (возле Балтийского вокзала) – с 19:10 до 19:30.
- На велосипедных дорожках парка Шнелли и площади Торни – с 19:00 до 19:30.
- На улицах Сууртюки, Лаборатоориуми, Толли – с 19:10 до 19:35.
- На улицах Пикк, Раннамяэ-теэ, Вяйке-Раннавярав, Уус, Олевимяги, Мюнди, на Ратушной площади, на улицах Кулласеппа и Харью – с 19:15 до 19:45.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 08.09.2018 г.:
- На прилегающей к площади Вабадузе части бульвара Каарли движение будет закрыто с 16:55 до 17:15. Общественный транспорт будет ждать на бульваре Эстония.
- Пярнуское шоссе от площади Виру до бульвара Эстония будет закрыто по всей ширине с 16:45 до 17:15. Маршрутные автобусы и трамваи будут стоять до тех пор, пока бегуны не преодолеют данный участок.
- Движение трамваев на маршрутах 1 и 2 будет остановлено с 16:30 до 19:30
- Движение трамваев на маршрутах 3 и 4 будет остановлено с 16:45 до 17:15
- Бульвар Мере и Раннамяэ-теэ будут закрыты с 16:45 до 19:10
- Улица Сууртюки закрыта для движения с 16:55 до 17:30
- Движение по бульвару Пыхья будет закрыто с 16:55 до 19:10
- Улица Копли будет закрыта с 16:55 до 18:15
- Улица Тёэстузе (ул. Копли до ул. Каларанна) будет закрыта с 17:10 до 18.30
- Ул. Каларанна будет закрыта с 17:10 до 19:00
- Ул. Каласадама и ул. Курси будут закрыты с 17:15 до 19:10
- Ул. Суур Раннавярав будет закрыта с 16:45 до 19:10. Движение будет направлено к ответвлению со стороны моря, и временно будет двухсторонним.
- Ул. Виру, Вана тург, ул. Кунинга и ул. Харью будут закрыты для движения с 17:20 до 19:30
- На площади Вабадузе и на выходящем из центра города ответвлении бульвара Каарли движение будет закрыто с момента старта, с 16:55 и до 17:15
По причине размещения и уборки средств для организации движения вблизи трассы забега помехи в движении могут возникать с 12.00 до 22.00.
Движение будет восстановлено после окончания забега и уборки средств для организации движения на основании распоряжения, поступившего из штаба оперативного управления.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 09:09.2018 г.:
- Бульвар Каарли и площадь Вабадузе закрыты для движения с 8:55 до 9:10 и с 10:40 до 11:00; общественный транспорт будет стоять до тех пор, пока бегуны не преодолеют данный участок.
- Пярнуское шоссе от площади Виру до бульвара Эстония закрыто по всей ширине с 8:45 до 9:10 и с 10:40 до 11:00. Движение маршрутных автобусов и трамваев будет остановлено; движение общественного транспорта возобновится после прохождения бегунов.
- Бульвар Мере и Раннамяэ теэ будут закрыты с 8:30 до 16:00
- Движение трамваев будет остановлено на маршрутах 1 и 2 с 8:00 до 16:00
- Суур-Раннавярав и ул. Каласадама будут закрыты с 8:50 до 9:20
- Велосипедная дорожка ул. Каларанна будет закрыта с 8:50 до 9:35
- Ул. Тёэстузе (от ул. Каларанна до ул. Соо) закрыта для движения с 9:05 до 9:45
- Ул. Соо закрыта для движения с 8:50 до 9:50
- Блв. Пыхья (от блв. Мере до ул. Соо) закрыт для движения с 8:50-9:50
- Блв. Пыхья (от ул. Соо до ул. Копли) закрыт для движения с 9:10 до 15:45
- Ул. Копли (от Малева до блв. Пыхья) закрыта для движения с 9:10 до 15:45
- Движение по ул. Копли (от Сыле и до конца) будет существенно нарушено; перебои в движении будут с 10:25 до 14:00
- Движение по ул. Ристику (от ул. Копли до ул. Лусте), ул. Лусте, ул. Хейна будет закрыто с 9:15 до 10:30
- Ул. Теллискиви (от ул. Хейна до ул. Ристику) будет закрыта для движения с 9:20 до 11:25
- Блв. Тоомпуйестеэ закрыт для движения с10:45 до 11:20
- Ул. Ристику (от ул. Теллискиви до блв. Кольде) будет закрыта с 9:25 до 11:45
- Блв. Кольде будет закрыт с 9:25 до 11:55
- Движение по перекрестку ул. Сыле и блв. Кольде будет существенно нарушено с 9:25 до 11:55. По мере возможности транспортные средства будут пропускаться.
- Ул. Пельгуранна будет закрыта с 9:30 до 13:30
- Ул. Лахапеа и ул. Сооди будет закрыта с 9:35 до 11:10
- Палдиское шоссе в направлении от города, от разворота у ул. Лахепеа и до Вабаыхумуузеуми теэ будет закрыто для движения с 9:35 до 11:25. Пропускаться будут только маршрутные автобусы.
- Вабаыхумуузеуми теэ – от Лиллевялья теэ до улицы Лыука – будет закрыта с 9:40 до 11:40
- Велосипедные дорожки вдоль берега моря – от Музея под открытым небом до пляжа Строоми будут закрыты для движения с 9:40 до 12:30
- Велосипедные дорожки пляжа Строоми будут закрыты для движения с 10:00 до 13:20
- Ул. Коплиранна будет закрыта с 10:20 до 13:40
- Ул. Анкру будет закрыта с 10:20 до 13:45
- Ул. Сепа и ул. Малева будут закрыты с 10:25 до 14:15
- Пальяссааре теэ будет закрыта с 10:30 до 15:15
- Ул. Виру, Вана тург, Кунинга и ул. Харью будут закрыты для движения с 08:00 до 16:00
- В Каламая, в Пыхья-Таллинне, на находящейся в центре города трассе забега и на прилегающих к ней улицах организация движения будет осуществляться в соответствии с согласованной схемой движения. Движение будет нарушено с 8.00 до 16.00.
- Движение в сторону порта будет осуществляться по Нарвскому шоссе, улице Петроолеуми, улице Йые и улице Ахтри.
- По причине размещения и уборки средств организации движения вблизи трассы забега помехи в движении могут возникать с 00:30-18.00.
Движение будет восстановлено по окончании забега и уборки средств организации движения на основании распоряжения, поступившего из штаба оперативного управления. Подробнее об организации дорожного движения на время проведения Таллиннского осеннего забега и марафона читайте ЗДЕСЬ.