Фото и видео: в крупнейшей школе Эстонии восемь первых классов

Так как учеников много и в актовом зале всем места не хватит, начиная с 1969 года в Кейлаской школе первое сентября по традиции проходит на певческом поле Кейла. Торжество началось шествием возле школы, которое сопровождалось Кейласким оркестром.

"Мы являемся частью общества и нас нельзя отделить от проблем, которые в этом обществе существуют. Мы смотрим с нашей точки зрения, основанной на ценностях и традициях. В нашей школе очень много различных форм обучения для самых разных детей. Мы предлагаем дополнительное поддерживающее обучение, индивидуальное обучение. В нашей школе есть и обычные классы. Все они исходят из возможностей учеников. Это действительно то, что должно помочь детям получать от школы радость", - сказал Тыйтоя.