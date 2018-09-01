Фото и видео: в крупнейшей школе Эстонии восемь первых классов

Сегодня в одной из крупнейших школ Эстонии, в школе Кейла, начали свой учебный путь восемь первых классов. Всего в школе учится около 1500 учеников.
Так как учеников много и в актовом зале всем места не хватит, начиная с 1969 года в Кейлаской школе первое сентября по традиции проходит на певческом поле Кейла. Торжество началось шествием возле школы, которое сопровождалось Кейласким оркестром.
По словам директора школы Майта Тыйтоя, сегодня свой школьный путь начали восемь первых классов, в которых также будут учиться два ребенка с особыми потребностями.
"Мы являемся частью общества и нас нельзя отделить от проблем, которые в этом обществе существуют. Мы смотрим с нашей точки зрения, основанной на ценностях и традициях. В нашей школе очень много различных форм обучения для самых разных детей. Мы предлагаем дополнительное поддерживающее обучение, индивидуальное обучение. В нашей школе есть и обычные классы. Все они исходят из возможностей учеников. Это действительно то, что должно помочь детям получать от школы радость", - сказал Тыйтоя.