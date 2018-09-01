Сб, 1.09.2018
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Галерея: очень стильная квартира в Тонди

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Двухъярусные квартиры все чаще появляются на нашем рынке недвижимости. Эта квартира в реновированном деревянном доме - очень удачный образец подобного жилища. 

В тихом районе Тонди, совсем рядом с центром находится эта необычайно стильная квартира, расположенная на первом и в цокольном этажах. На первом этаже, где, собственно, и есть вход в квартиру, находятся прихожая, две спальни и просторное помещение с окном, где расположены: гардеробная, туалет, умывальная, прачечная и котельная. В цокольный этаж видет красивая винтовая лестница. Там - большая гостиная с открытой кухней, душевая и баня.  

Квартира отремонтировала с большим вкусом и вниманием к малейшим деталям. Дизайн каждого уголка, каждого выключателя и подоконника продуман и доведен до совершенства. Крючки для вешалки в прихожей выкованы вручную. В пол спальни для создания особой атмосферы вмонтированы LED-светильники. 

Korteris on lokaalne gaasikatel, mille tõttu on küttekulud meeldivalt madalad.

Квартира продается со всей мебелью и техникой, за исключением холодильника, который виден на фото. Подробности находятся ЗДЕСЬ.

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