Галерея: очень стильная квартира в Тонди

В тихом районе Тонди, совсем рядом с центром находится эта необычайно стильная квартира, расположенная на первом и в цокольном этажах. На первом этаже, где, собственно, и есть вход в квартиру, находятся прихожая, две спальни и просторное помещение с окном, где расположены: гардеробная, туалет, умывальная, прачечная и котельная. В цокольный этаж видет красивая винтовая лестница. Там - большая гостиная с открытой кухней, душевая и баня.