Картина дня: начало учебного года, версии гибели Захарченко и вечеринки Прийта Тообала

Галерея: как школьники в Эстонии встречают 1 сентября

Сегодня по всей Эстонии проходят торжественные линейки по случаю 1 сентября. Смотрите галерею!

Фото и видео: в крупнейшей школе Эстонии восемь первых классов

Сегодня в одной из крупнейших школ Эстонии, в школе Кейла, начали свой учебный путь восемь первых классов. Всего в школе учится около 1500 учеников. Читать далее...

Взрыв в "Сепаре". Версии гибели Александра Захарченко

В пятницу в результате взрыва в центре Донецка погиб лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Власти ДНР и России называют произошедшее терактом и обвиняют Киев, а власти Украины выдвинули сразу несколько версий случившегося. Читать далее...

Boeing совершил аварийную посадку в Сочи, погиб сотрудник аэропорта

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс UT579 из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в пункте назначения. Лайнер в 03.00 по местному времени в субботу, 1 сентября, со второй попытки приземлился в аэропорту Адлера, где шел проливной дождь. При оказании помощи пострадавшим от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. Читать далее...

Видео: в Германии взорвался нефтеперерабатывающий завод

В ночь на субботу на НПЗ Bayernoil под Ингольштадтом произошел взрыв. Он привел к пожару, охватившему хранилища сжиженного газа и бензина. На месте происшествия работают около двухсот пожарных. Читать далее...

Жестокая драка в центре города попала на видео

В последнее время много говорится о проблеме молодежных банд в столице, однако сегодняшней ночью драка произошла в центре города Пайде. Читать далее...

Вечеринки Прийта Тообала закончились отравлением коноплей и подозрением во взятии заложника

Бывший член Рийгикогу, а ныне директор дома культуры Сууре-Яани Прийт Тообал на своей странице в Facebook описывает проводимые в его доме праздники, в которые уместились и употребление гостями наркотиков, и подозрение во взятии заложника. Читать далее...

Что Иосиф Кобзон рассказывал о своих "связях с мафией"