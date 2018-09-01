Картина дня: начало учебного года, версии гибели Захарченко и вечеринки Прийта Тообала

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.
Галерея: как школьники в Эстонии встречают 1 сентября
Сегодня по всей Эстонии проходят торжественные линейки по случаю 1 сентября. Смотрите галерею!
Фото и видео: в крупнейшей школе Эстонии восемь первых классов
Сегодня в одной из крупнейших школ Эстонии, в школе Кейла, начали свой учебный путь восемь первых классов. Всего в школе учится около 1500 учеников. Читать далее...
Взрыв в "Сепаре". Версии гибели Александра Захарченко
В пятницу в результате взрыва в центре Донецка погиб лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Власти ДНР и России называют произошедшее терактом и обвиняют Киев, а власти Украины выдвинули сразу несколько версий случившегося. Читать далее...
Boeing совершил аварийную посадку в Сочи, погиб сотрудник аэропорта
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс UT579 из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в пункте назначения. Лайнер в 03.00 по местному времени в субботу, 1 сентября, со второй попытки приземлился в аэропорту Адлера, где шел проливной дождь. При оказании помощи пострадавшим от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. Читать далее...
Видео: в Германии взорвался нефтеперерабатывающий завод
В ночь на субботу на НПЗ Bayernoil под Ингольштадтом произошел взрыв. Он привел к пожару, охватившему хранилища сжиженного газа и бензина. На месте происшествия работают около двухсот пожарных. Читать далее...
Жестокая драка в центре города попала на видео
В последнее время много говорится о проблеме молодежных банд в столице, однако сегодняшней ночью драка произошла в центре города Пайде. Читать далее...
Вечеринки Прийта Тообала закончились отравлением коноплей и подозрением во взятии заложника
Бывший член Рийгикогу, а ныне директор дома культуры Сууре-Яани Прийт Тообал на своей странице в Facebook описывает проводимые в его доме праздники, в которые уместились и употребление гостями наркотиков, и подозрение во взятии заложника. Читать далее...
Что Иосиф Кобзон рассказывал о своих "связях с мафией"
Было время, когда Иосиф Кобзон регулярно ездил в Америку, где я наталкивался на него в знаменитом ресторане "Русский самовар" на 52-й улице Манхэттена. В последний раз он был в США на гастролях в 1994 году, но на следующий год ему начали отказывать в американской визе, сделав лишь одно исключение в конце 1990-х, когда он въехал с делегацией Госдумы. Читать далее...