Фининспекция предупреждает: у компании General Invest нет лицензии в Эстонии

Финансовая инспекция получила сообщения от жителей Эстонии, что им звонили с эстонских телефонных номеров (614 8042 и 609 3492) и предлагали инвестиционные услуги от имени российской компании General Invest, пишет RusERR. Надзорный орган Эстонии сообщил, что у компании нет лицензии на оказания инвестиционных услуг в Эстонии. Сама компания еще в июне предупредила клиентов, что от ее имени звонят мошенники.