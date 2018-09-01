Сб, 1.09.2018
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Фининспекция предупреждает: у компании General Invest нет лицензии в Эстонии

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Мобильный телефон. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Финансовая инспекция получила сообщения от жителей Эстонии, что им звонили с эстонских телефонных номеров (614 8042 и 609 3492) и предлагали инвестиционные услуги от имени российской компании General Invest, пишет RusERR. Надзорный орган Эстонии сообщил, что у компании нет лицензии на оказания инвестиционных услуг в Эстонии. Сама компания еще в июне предупредила клиентов, что от ее имени звонят мошенники.

"Поскольку у компании General Invest (generalinvest.ru) нет лицензии на деятельность в Эстонии, она не имеет права предоставлять подобные услуги в стране", - сказано в сообщении Финансовой инспекции.

В июне российская компания General Invest на своем сайте сообщила, что неизвестные лица, представляясь сотрудниками компании, звонили жителям России и стран СНГ и предлагали перечислить на их счета деньги, чтобы получить услуги на рынке "Форекс".

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