Фининспекция предупреждает: у компании General Invest нет лицензии в Эстонии

Финансовая инспекция получила сообщения от жителей Эстонии, что им звонили с эстонских телефонных номеров (614 8042 и 609 3492) и предлагали инвестиционные услуги от имени российской компании General Invest, пишет RusERR. Надзорный орган Эстонии сообщил, что у компании нет лицензии на оказания инвестиционных услуг в Эстонии. Сама компания еще в июне предупредила клиентов, что от ее имени звонят мошенники.
"Поскольку у компании General Invest (generalinvest.ru) нет лицензии на деятельность в Эстонии, она не имеет права предоставлять подобные услуги в стране", - сказано в сообщении Финансовой инспекции.
В июне российская компания General Invest на своем сайте сообщила, что неизвестные лица, представляясь сотрудниками компании, звонили жителям России и стран СНГ и предлагали перечислить на их счета деньги, чтобы получить услуги на рынке "Форекс".