Прямая трансляция: в Вашингтоне прощаются с Джоном Маккейном

С речью выступят бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш младший. По желанию семьи сенатора нынешний президент США Дональд Трамп в церемонии прощания участие не принимает. Однако Иванка Трамп вместе с супругом Джаредом Кушнером на похороны приехали.

"Я сегодня стою перед вами и должна сказать те слова, которые никогда не хотела произнести. Мой отец ушел, - сказала Меган Маккейн. - Он был великим человеком, бесстрашным военным и настоящим американцем".