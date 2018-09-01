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Прямая трансляция: в Вашингтоне прощаются с Джоном Маккейном

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Sõjaväelased John McCaini sarka kandmas.

ФОТО: MARVIN JOSEPH / AFP / Scanpix

Сегодня в Вашингтоне в последний путь провожают сенатора Аризоны и героя войны Джона Маккейна. 

С речью выступят бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш младший. По желанию семьи сенатора нынешний президент США Дональд Трамп в церемонии прощания участие не принимает. Однако Иванка Трамп вместе с супругом Джаредом Кушнером на похороны приехали.

"Я сегодня стою перед вами и должна сказать те слова, которые никогда не хотела произнести. Мой отец ушел, - сказала Меган Маккейн. - Он был великим человеком, бесстрашным военным и настоящим американцем".

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