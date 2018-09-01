Стали известны подробности покушения на Захарченко

Причиной гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко стало безоболочное взрывное устройство, заложенное внутри кафе, сообщил журналистам советник главы ДНР Александр Казаков.

"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия - взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев",- сказал он.

По его словам закладка могла быть сделана накануне, в ночь с 30 на 31 августа и была приведена в действие дистанционно. "Это была, как ее называют террористы, закладка "на удачу" и заложена она туда была накануне", - сказал он.

Казаков считает, что операцию провели те же самые люди, которые убил ополченцев "Моторолу" и "Гиви". "Это были те же самые люди", - заявил советник.