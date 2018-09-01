Полиция просит помощи: Альбина ушла в магазин, а домой так и не вернулась

Рост Альбины 165 см. У нее черные волосы до плеч. Пропавшая была одета в розовую куртку и брюки с цветочным принтом. С собой у нее была белая сумка.

Альбина говорит на русском и эстонском языках. Мобильный телефон она с собой не взяла.