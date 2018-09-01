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В августе цены на электричество взлетели до небес

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Elektriliinid

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees / PM/Scanpix Baltics

В августе средняя цена на электричество на бирже NordPool Spot в пределах Эстонии составила 55,38 евро за мегаватт в час (5,54 цента за киловатт в час), что считается самой высокой ценой с августа 2010 года. 

Цена на электричество для частных потребителей начала зависеть от цены на бирже начиная с 2013 года. Эстония объединилась с биржей NordPool Spot в 2010 году и крупные потребители, которые были вынуждены покупать электричество по биржевой цене, получили первый шок уже спустя несколько месяцев - в августе 2010 года средняя биржевая цена за электричество составила 56,62 евро мегаватт-час (5,66 центов киловатт-час). На сегодняшний день это самая высокая цена.

Самой низкая стоимость была в декабре 2015 года - 26,72 евро мегаватт-час (2,67 центов киловатт-час), что в половину дешевле цены за август нынешнего года.

По сравнению с прошлым августом, электричество подорожало на 52%.

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