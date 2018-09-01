В августе цены на электричество взлетели до небес

Цена на электричество для частных потребителей начала зависеть от цены на бирже начиная с 2013 года. Эстония объединилась с биржей NordPool Spot в 2010 году и крупные потребители, которые были вынуждены покупать электричество по биржевой цене, получили первый шок уже спустя несколько месяцев - в августе 2010 года средняя биржевая цена за электричество составила 56,62 евро мегаватт-час (5,66 центов киловатт-час). На сегодняшний день это самая высокая цена.