В августе цены на электричество взлетели до небес

В августе средняя цена на электричество на бирже NordPool Spot в пределах Эстонии составила 55,38 евро за мегаватт в час (5,54 цента за киловатт в час), что считается самой высокой ценой с августа 2010 года.
Цена на электричество для частных потребителей начала зависеть от цены на бирже начиная с 2013 года. Эстония объединилась с биржей NordPool Spot в 2010 году и крупные потребители, которые были вынуждены покупать электричество по биржевой цене, получили первый шок уже спустя несколько месяцев - в августе 2010 года средняя биржевая цена за электричество составила 56,62 евро мегаватт-час (5,66 центов киловатт-час). На сегодняшний день это самая высокая цена.
Самой низкая стоимость была в декабре 2015 года - 26,72 евро мегаватт-час (2,67 центов киловатт-час), что в половину дешевле цены за август нынешнего года.
По сравнению с прошлым августом, электричество подорожало на 52%.