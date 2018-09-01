Президент Кальюлайд побывала в Алутагузской дружине Кайтселийта

Президента принимали командир Кайтселийта генерал-майор Мелис Кийли и командир дружины Алутагузе майор Мати Куусвере. В оживленной беседе о настоящем и будущем дружины приняли участие участники Кайтселийта, Найскодукайтсе и Нооред Коткад, сообщили BNS из Кайтселийта.

"Большую часть Нарвской дружины составляют именно люди с родным русским языком, это значит, что первоначально отчуждение в отношении Кайтселийта миновало, и жители Нарвы открыли эту организацию для себя и приняли ее как свою.

Так же обстоит дело и преемственностью Кайтселийта – в течение последнего года деятельность Найскодукайтсе и Нооред Коткад в Нарве расширилась, и теперь стало не хватать инструкторов на все занятия. Мои слова благодарности всем членам дружины Алутагузе , которые вносят здесь вклад в защиту Эстонии, а также в жизнь молодежных организаций и общества",- сказала президент Кальюлайд.

В Нарва-Йыэсуу президент Кальюлайд и генерал-майор Мелис Кийли встретились с молодежью дружины Алутагузе, в основном состоящую из подростков, говорящих по-русски.

"Привлечение молодежи обеспечивает Кайтселийту преемственность как организации, - сказал Кийли.- Дружина Алутагузе замечательно с этим справилась".