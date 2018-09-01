Баллистические ракеты КНДР спрятались от спутников США

Празднество запланировано на 9 сентября, передает Lenta.ru. Однако собеседники агентства отмечают, что пока нет никаких признаков, что Пхеньян продемонстрирует на параде межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые, как считается, способны достигать континентальной части США.

На снимках от 22 августа видны лишь танки, самоходная артиллерия, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы ракеты и ракетные пусковые установки.

Первый в истории двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня в Сингапуре. Стороны договорились, что Пхеньян начнет работу над полной денуклеаризацией КНДР. Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил о согласии прекратить «военные игры» на Корейском полуострове. Однако 28 августа Вашингтон сообщил, что полностью останавливать проведение совместных военных учений с Южной Кореей не планировалось.