Сб, 1.09.2018
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Баллистические ракеты КНДР спрятались от спутников США

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(FILES) This file photo from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) taken on August 29, 2017 and released on August 30, 2017 shows North Korea's intermediate-range strategic ballistic rocket Hwasong-12 lifting off from the launching pad at an undisclosed location near Pyongyang. Nuclear-armed North Korea's testing of long-range missiles that could possibly reach US soil has kindled debate in Japan and South Korea about developing their own nuclear deterrent, prompting fears of a North East Asian arms race. / AFP PHOTO / KCNA VIA KNS / STR / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. THIS PHOTO IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY AFP. TO GO WITH NKorea-nucelar-missile-Japan-SKorea-politics, FOCUS by Shingo Ito and Park Chan-Kyong /

ФОТО: STR/AFP

Спутники зафиксировали подготовку военного парада в КНДР по случаю 70-летия основания страны. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на команду Института международных исследований Миддлбери, проанализировавшую спутниковые снимки, сделанные Planet Lab.

Празднество запланировано на 9 сентября, передает Lenta.ru. Однако собеседники агентства отмечают, что пока нет никаких признаков, что Пхеньян продемонстрирует на параде межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые, как считается, способны достигать континентальной части США.

На снимках от 22 августа видны лишь танки, самоходная артиллерия, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы ракеты и ракетные пусковые установки.

Первый в истории двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня в Сингапуре. Стороны договорились, что Пхеньян начнет работу над полной денуклеаризацией КНДР. Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил о согласии прекратить «военные игры» на Корейском полуострове. Однако 28 августа Вашингтон сообщил, что полностью останавливать проведение совместных военных учений с Южной Кореей не планировалось.

США усилили санкционное давление на Пхеньян в 2016 году. Американские политики ставили условием снятия ограничений полное ядерное разоружение КНДР.

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