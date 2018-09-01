Сб, 1.09.2018
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Беспилотный автомобиль Apple попал в аварию в Калифорнии

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Apple'i pood New Yorgis.

ФОТО: LUCAS JACKSON / REUTERS

Беспилотный автомобиль под управлением искусственного интеллекта от Apple попал в аварию в Калифорнии. Об этом заявили в автомобильном управлении штата в пятницу, 31 августа. Сам инцидент случился еще 24 августа неподалеку от штаб-квартиры Apple в Купертино, сообщает dw.com.

В аварии никто не пострадал. Беспилотный автомобиль Lexus RX450H двигался со скоростью 1,5 километра в час и собирался выехать на автостраду, ожидая возможности для  безопасного перестроения. В этот момент в него врезался Nissan Leaf под управлением обычного водителя со скоростью 25 километров в час.

Не первая увария с участием беспилотных автомобилей

Разработки Apple в области беспилотного вождения держатся в секрете. Известно лишь, что над программой работают около 5000 сотрудников. Некоторое время назад компания получила разрешение на тестирование таких машин от властей Калифорнии. По различным данным, в парке Apple около 60 беспилотных автомобилей. Известно также, что для подстраховки в каждом автомобиле присутствует обычный водитель.

Тесты в этой сфере ведут сразу несколько высокотехнологичных компаний. Это не первый случай, когда беспилотные автомобили попадают в аварию. В марте этого года самоуправляемая машина от Uber насмерть сбила в Аризоне переходившую в неположенном месте дорогу женщину. Ранее корпорация General Motors пообещала запустить первое беспилотное такси в 2019 году.

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