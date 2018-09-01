Беспилотный автомобиль Apple попал в аварию в Калифорнии

В аварии никто не пострадал. Беспилотный автомобиль Lexus RX450H двигался со скоростью 1,5 километра в час и собирался выехать на автостраду, ожидая возможности для безопасного перестроения. В этот момент в него врезался Nissan Leaf под управлением обычного водителя со скоростью 25 километров в час.

Не первая увария с участием беспилотных автомобилей

Разработки Apple в области беспилотного вождения держатся в секрете. Известно лишь, что над программой работают около 5000 сотрудников. Некоторое время назад компания получила разрешение на тестирование таких машин от властей Калифорнии. По различным данным, в парке Apple около 60 беспилотных автомобилей. Известно также, что для подстраховки в каждом автомобиле присутствует обычный водитель.