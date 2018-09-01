Вратарь Ливерпуля попытался обыграть нападающего и пожалел

На 63-й минуте встречи, при счете 2:0 в пользу мерсисайдцев, бразильский вратарь попытался обыграть нападающего «Лестера» Келечи Ихеаначо. Форвард сумел завладеть мячом, после чего снабдил своего партнера Рашида Геззаляпасом в пустые ворота. Лестер однако не сумел развить успех. Встреча закончилась победой Ливерпуля со счетом 2:1.