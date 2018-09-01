Сб, 1.09.2018
Россия сегодня ушла куда-то слишком далеко от рок-н-ролльных ценностей Вадим Штепа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Вратарь Ливерпуля попытался обыграть нападающего и пожалел

Вратарь Ливерпуля попытался обыграть нападающего и пожалел

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Футбол. Иллюстративное фото.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Голкипер английского «Ливерпуля» Алиссон Беккер допустил результативную ошибку против «Лестер-Сити» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Видео эпизода разместил в своем Twitter пользователь Jackson, передает Lenta.ru.

На 63-й минуте встречи, при счете 2:0 в пользу мерсисайдцев, бразильский вратарь попытался обыграть нападающего «Лестера» Келечи Ихеаначо. Форвард сумел завладеть мячом, после чего снабдил своего партнера Рашида Геззаляпасом в пустые ворота. Лестер однако не сумел развить успех. Встреча закончилась победой Ливерпуля со счетом 2:1.

Смотрите видео!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ