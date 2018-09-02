Подробности инцидента с самолетом в Сочи, версии и рассказы пассажиров

Самолету было 16 лет, это восьмое ЧП для Utair за год

Компания сообщила в своем Twitter, что разбившийся Boeing 737-800 был выпущен 19 ноября 2002 года и имеет действующий сертификат летной годности.

"Командир воздушного судна имеет общий налет: 14039 часов, налет на данном типе: 6373 часов. Второй пилот имеет общий налет - 12108 часов, налет на данном типе - 5039 часов", - уточнили в "Ютэйр".

Ura.ru отмечает, что ЧП в Сочи стало восьмым для перевозчика в 2018 году - это больше, чем в прошлом. Разбор инцидентов с судами Utair показывает, что чаще всего причиной аварийных посадок в последние годы становились технические неисправности лайнеров, пишет портал.

Речь идет об отказе двигателей, протечках топливных систем, поломках шасси, проблемах с противопожарными системами. Случаи, когда причиной аварий мог стать человеческий фактор, единичны.

Рассказы очевидцев: "Бежали в поле, воды по колено, все в керосине"

Пассажир аварийного "Боинга" Дмитрий Хозберг - Telegram-каналу Mash:

"Мы заходили на посадку, и пилот сказал, что плохая погода, и что мы пойдем еще на круг, чтобы не беспокоились, горючего хватает. И мы пошли на взлет - нас носит, мотает, ничего не видно.

Уже вижу аэропорт, поле, думал, уже всё, приземлимся. И на третий раз мы приземляемся, касаемся земли. Все начали аплодировать, хлопать, и вдруг уносит в сторону самолет, вправо, никто не понял, из-за чего, и одно, и второе крыло порвало.

Потом сзади с левой стороны видно было огонь уже, топливо воспламенилось, люди начинают паниковать, бортпроводница говорит: "Успокойтесь". Вышли, бежали в поле, там грязь, воды по колено, сильный дождь.

Долго все тянулось, сначала там даже воды не было, ни одеял. Потому что все насквозь промокшие, плюс в керосине, переодеться там негде было. Плюс очень холодно на аэровокзале. И пока все это организовывалось, очень долго это было, и люди уже начали паниковать, потому что и маленькие дети были, все мокрые".

Пассажир Артур - радиостанции Business FM:

"Навскидку, полчаса мы кружили в небе. Потом пилот предпринял попытку посадить самолет, и уже подлетая к взлетно-посадочной полосе, в последний момент принял решение все-таки не садиться, и пошли на новый круг. Может, минут 10.

И вторая посадка была, коснулись полосы, в последний момент, я так понимаю, что не хватило вот этой длины взлетной полосы, наверное, и мы выехали за полосу. Попали в ограждение. И река там недалеко протекала, такой канал был, спуск вниз ближе к реке. И самолет у нас пошел туда. Остановились в таком положении.