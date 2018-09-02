В Таллинне из-за заезда Fakto Auto меняется организация движения

С 9 до 18 часов в Юлемисте Сити закрывается для движения улица Валукоя между улицами Лыытса и Яэзи, улица Яэзи.

Между 12.50 и 17 часами для движения закрывается улица Яэзи. На улице Суур-Сыямяэ движение в обоих направлениях без сбоев будет осуществляться до 12.50, затем закрывается полоса улицы Суур-Сыямяэ ведущая от центра города.

С 12.50 до 13.25 будет закрываться и полоса Суур-Сыямяэ, ведущая в центр города, закрытие не будет превышать пяти минут на каждый старт, старты будут происходить в 13, 13.10 и в 13.20. Сразу после прохода колонны участников заезда и машин сопровождения полоса Суур-Сыямяэ, ведущая в центр города будет открыта.

После прохождения колонны заезда полоса Суур-Сыямяэ из центра города останется закрытой, в центр города будет открыта. На самом деле и с 13 до 14.30 часов регулировщики будут пропускать автомашины, если на трассе не будет участников соревнований.

Около 14.30 участники соревнований начнут возвращаться в центр города, и тогда полоса Суур-Сыямяэ из центра города будет закрыта совершенно, исключения только для автобусов. В направлении в центр города полоса будет открыта, но регулировщики будут на короткое время ее закрывать для пропуска групп по мере необходимости. В 17 часов соревнования завершатся и движение откроется в обоих направлениях.