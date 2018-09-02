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Беспорядки в Германии: задержаны 300 человек

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Наручники. Иллюстративное фото.

ФОТО: West Coast Surfer/picture alliance / moodboard

В ходе демонстраций сторонников и противников миграционной политики канцлера Ангелы Меркель в городе Хемнице на юго-востоке Германии были задержаны около 300 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную полицию.

Во время продолжающихся демонстраций, в которых в субботу с обеих сторон приняли участие почти 10 тысяч человек, имели место столкновения с представителями сил правопорядка.

Полиция сообщила о девяти пострадавших в результате столкновений, таблоид Bild со ссылкой на городские власти проинформировал об 11 раненых.

Беспорядки в городе в ходе выступлений против миграционной политики правительства Меркель начались после убийства в драке немца 26 августа, обвинения предъявлены двум иммигрантам, выходцам из Сирии и Ирака.

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