Беспорядки в Германии: задержаны 300 человек

Во время продолжающихся демонстраций, в которых в субботу с обеих сторон приняли участие почти 10 тысяч человек, имели место столкновения с представителями сил правопорядка.

Полиция сообщила о девяти пострадавших в результате столкновений, таблоид Bild со ссылкой на городские власти проинформировал об 11 раненых.