Аркадий Бабченко. ФОТО: Endel Kasterpalu

Голосеевский районный суд Киева приговорил исполнительного директора украинско-немецкого СП "Шмайсер" Бориса Германа, обвиненного в подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, к 4,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Судебное решение было принято еще 30 августа.

Глава СБУ уточнил, что Герману назначен реальный срок наказания - 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступит в силу через месяц.

Украинская служба Би-би-си цитирует слова Грицака о том, что Борис Герман пошел на сделку со следствием и дает интересные показания, которые СБУ будет в дальнейшем проверять.

"Убийство" Бабченко

29 мая украинская полиция сообщила, что в Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко.

Однако уже на следующий день СБУ и Генпрокуратура показали живого Бабченко и заявили, что это была спецоперация, которая позволила выявить вероятного организатора убийства журналиста и еще ряд лиц.

Тогда же украинские силовики сообщили о задержании возможного организатора убийства - Бориса Германа. 31 мая суд арестовал его на два месяца без права залога.