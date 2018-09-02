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Полиция просит помощи: без вести пропал 59-летний мужчина

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Без вести пропавший Андрес.

ФОТО: Politsei

Вчера около 15.30 в Пылвамаа из находящегося в деревне Леэви дома по уходу ушел 59-летний Андрес и не вернулся.

На Андресе была голубая рубашка, серые брюки и черная обувь. Он невысокого роста, седой, у него качающаяся походка.

Вчера поздно вечером в полицию поступила информация, что Андрес мог двигаться в Вырумаа из деревни Пайдра в направлении деревни Цольго. 

Вместе с волонтерами полицейские разыскивают Андреса со вчерашнего вечера. К поискам привлечена ищейка и дрон. Сегодня к поискам присоединился и вертолет.

Полиция просит всех, кто видел Андреса или знает о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.

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