Полиция просит помощи: без вести пропал 59-летний мужчина

На Андресе была голубая рубашка, серые брюки и черная обувь. Он невысокого роста, седой, у него качающаяся походка.

Вчера поздно вечером в полицию поступила информация, что Андрес мог двигаться в Вырумаа из деревни Пайдра в направлении деревни Цольго.

Вместе с волонтерами полицейские разыскивают Андреса со вчерашнего вечера. К поискам привлечена ищейка и дрон. Сегодня к поискам присоединился и вертолет.