В Дании арестовано российское судно

Власти Дании арестовали у мыса Скаген судно «Новая Земля», принадлежащее Мурманскому морскому пароходству. На его борту находятся 19 россиян, сообщает портал «Известия» со ссылкой на российский профсоюз моряков.
Как заявил координатор Международной федерации транспортников (МФТ) в России Сергей Фишов, причина ареста не разглашается.
Он напомнил, что «Новая Земля» — не первое арестованное за границей судно пароходства. В июле в Испании арестовали теплоход «Заполярье», который до сих пор стоит у берегов Сеуты.
В профсоюзе моряков подчеркнули, что на данный момент по меньшей мере 80 российских моряков находятся в плачевном положении по вине судовладельца, а также отметили, что Мурманское морское пароходство игнорирует запросы МФТ о планах по выходу из сложившейся ситуации.
В июне в Эстонии был арестован российский паром «Петербург» за долги, возникшие в прошлом году во время стоянки в Риге. Моряки испытывали проблемы с продовольствием и водой, экипаж парома не получал зарплату несколько месяцев.