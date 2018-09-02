В Дании арестовано российское судно

Как заявил координатор Международной федерации транспортников (МФТ) в России Сергей Фишов, причина ареста не разглашается.

Он напомнил, что «Новая Земля» — не первое арестованное за границей судно пароходства. В июле в Испании арестовали теплоход «Заполярье», который до сих пор стоит у берегов Сеуты.

В профсоюзе моряков подчеркнули, что на данный момент по меньшей мере 80 российских моряков находятся в плачевном положении по вине судовладельца, а также отметили, что Мурманское морское пароходство игнорирует запросы МФТ о планах по выходу из сложившейся ситуации.