Вс, 2.09.2018
Единственное, что отличает Россию от других – это размер территории. Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Самолет AirBaltic мог повторить смертельную посадку Boeing в Сочи Рассказ очевидца

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Latvijas nacionālās aviokompānijas «airBaltic» lidmašīna «Q400 Nextgen»

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

В субботу, 1 сентября, рано утром самолет Boeing 737, летевший из Москвы, скатился в русло реки после приземления в аэропорту Сочи. У лайнера разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. Чуть раньше в сочинском аэропорту пытался приземлиться самолет airBaltic, прилетевший из Риги, но после двух неудачных попыток, командир лайнера принял решение не совершать посадку. Возможно, тем самым он спас людей от судьбы находившихся в загоревшимся Boeing.      

"В Сочи был жуткий ливень, гроза, ветер, самолет два раза заходил на посадку, но сесть не смог", - рассказала сестра пассажирки, которая вылетела на самолете airBaltic из Риги после 23.00 31 августа.

В аэропорту российского курорта латвийский самолет должен был приземлиться около 2.30 утром 1 сентября.

"Из-за плохих погодных условий самолет сел в Краснодаре, - продолжила она свой рассказ. - Людей после посадки три часа продержали в самолете, потом предложили лететь обратно в Ригу. Почти все отказались, их высадили практически в чистом поле и до Сочи люди добирались на поезде". 

Напомним, что в аэропорту Сочи утром 1 сентября совершил жесткую посадку самолет Boeing авиакомпании Utair со 164 пассажирами на борту.

После приземления самолет скатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Травмы получили 18 человек, пятеро из них были госпитализированы, в том числе трое детей. Известно, что скончался сотрудник аэропорта, помогавший спасать людей из горящего лайнера. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ