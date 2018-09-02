"В Сочи был жуткий ливень, гроза, ветер, самолет два раза заходил на посадку, но сесть не смог", - рассказала сестра пассажирки, которая вылетела на самолете airBaltic из Риги после 23.00 31 августа.

В аэропорту российского курорта латвийский самолет должен был приземлиться около 2.30 утром 1 сентября.

"Из-за плохих погодных условий самолет сел в Краснодаре, - продолжила она свой рассказ. - Людей после посадки три часа продержали в самолете, потом предложили лететь обратно в Ригу. Почти все отказались, их высадили практически в чистом поле и до Сочи люди добирались на поезде".

Напомним, что в аэропорту Сочи утром 1 сентября совершил жесткую посадку самолет Boeing авиакомпании Utair со 164 пассажирами на борту.

После приземления самолет скатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.