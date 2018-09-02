В субботу, 1 сентября, рано утром самолет Boeing 737, летевший из Москвы, скатился в русло реки после приземления в аэропорту Сочи. У лайнера разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. Чуть раньше в сочинском аэропорту пытался приземлиться самолет airBaltic, прилетевший из Риги, но после двух неудачных попыток, командир лайнера принял решение не совершать посадку. Возможно, тем самым он спас людей от судьбы находившихся в загоревшимся Boeing.
"В Сочи был жуткий ливень, гроза, ветер, самолет два раза заходил на посадку, но сесть не смог", - рассказала сестра пассажирки, которая вылетела на самолете airBaltic из Риги после 23.00 31 августа.
В аэропорту российского курорта латвийский самолет должен был приземлиться около 2.30 утром 1 сентября.
"Из-за плохих погодных условий самолет сел в Краснодаре, - продолжила она свой рассказ. - Людей после посадки три часа продержали в самолете, потом предложили лететь обратно в Ригу. Почти все отказались, их высадили практически в чистом поле и до Сочи люди добирались на поезде".
Напомним, что в аэропорту Сочи утром 1 сентября совершил жесткую посадку самолет Boeing авиакомпании Utair со 164 пассажирами на борту.
После приземления самолет скатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.
Травмы получили 18 человек, пятеро из них были госпитализированы, в том числе трое детей. Известно, что скончался сотрудник аэропорта, помогавший спасать людей из горящего лайнера. Причиной смерти стал сердечный приступ.