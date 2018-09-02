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Вот это взгляд! В Сети обсуждают реакцию Билла Клинтона на Ариану Гранде

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ФОТО: Скриншот / Twitter

31 августа в США прошли похороны певицы Ареты Франклин, которая скончалась 16 августа. На похоронах присутствовали Билл и Хиллари Клинтон. Зрители прямой трансляции заметили, что во время выступления певицы Арианы Гранде, Билл Клинтон смотрел на нее с нескрываемым восхищением.

В сети по этому поводу стали шутить и создавать забавные коллажи, пишет РБК-Украина.

"Хотел бы я, чтобы кто-нибудь смотрел на меня также, как Билл Клинтон смотрел на Ариану Гранде", — шутят пользователи сети.

"Ариана Гранде и это черное платье оживили Билла Клинтона", — говорит пользователь Twitter.

"Сегодня на похоронах Ареты Франклин выступала Ариана Гранде, а президент Клинтон все еще президент Клинтон", — шутят юзеры.

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