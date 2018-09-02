Вот это взгляд! В Сети обсуждают реакцию Билла Клинтона на Ариану Гранде

31 августа в США прошли похороны певицы Ареты Франклин, которая скончалась 16 августа. На похоронах присутствовали Билл и Хиллари Клинтон. Зрители прямой трансляции заметили, что во время выступления певицы Арианы Гранде, Билл Клинтон смотрел на нее с нескрываемым восхищением.
В сети по этому поводу стали шутить и создавать забавные коллажи, пишет РБК-Украина.
"Хотел бы я, чтобы кто-нибудь смотрел на меня также, как Билл Клинтон смотрел на Ариану Гранде", — шутят пользователи сети.
I wish someone would look at me the way Bill Clinton looked at Ariana Grande. #ArethaFranklinHomegoing pic.twitter.com/q9IBxjkwDo— Covfefe Pecker-Weissel Jones👑🌊🌊🌊 (@PromoteMyCause) 31 августа 2018 г.
"Ариана Гранде и это черное платье оживили Билла Клинтона", — говорит пользователь Twitter.
Ariana Grande & that black dress brought Bill Clinton back to life 😂 pic.twitter.com/YDaEuHesfN— Supa Crank It™ (@SupaCrankIt) 1 сентября 2018 г.
"Сегодня на похоронах Ареты Франклин выступала Ариана Гранде, а президент Клинтон все еще президент Клинтон", — шутят юзеры.