Вот это взгляд! В Сети обсуждают реакцию Билла Клинтона на Ариану Гранде

31 августа в США прошли похороны певицы Ареты Франклин, которая скончалась 16 августа. На похоронах присутствовали Билл и Хиллари Клинтон. Зрители прямой трансляции заметили, что во время выступления певицы Арианы Гранде, Билл Клинтон смотрел на нее с нескрываемым восхищением.