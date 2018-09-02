Прецедент: Taxify вернет жителям Латвии переплаченные деньги

Как сообщалось ранее, 28 декабря Taxify разослала информацию, в которой говорилось, что тариф в ночь с 31 декабря на 1 января составит: 2.13€ посадка, 0.71€ километр, 0.14€ минута, пишет русский TVNET.

Обычный тариф Taxify на тот момент был значительно ниже: посадка 0,71 евро, 0,36 евро/км плюс 0,13 евро в минуту.

В то же время рижане в социальных сетях писали, что плата за проезд значительно превысила обещания компании, например, дорога от Кенгарагса до центра в ночь на 1-е января стоила 31.30 евро – за расстояние в 8,6 км и 17 минут по времени. "Самое интересное, что на 2 часа позже, за более дальнее расстояние в обратном направлении заплатили тоже Taxify 12 евро", - написал тогда Вадим.

В компании ситуацию прояснили следующим образом: "Чтобы все, кто хотел, могли попасть в пункт назначения, Taxify в период с 2 ночи до 5 утра использовала динамичный алгоритм расчета цены, чтобы мотивировать подключиться к приложению как можно больше водителей. В течение этих трех часов, в соответствии со спросом, тарифы были подняты от двух до пяти раз по отношению к стандартному тарифу".

Однако, PTAC эту инициативу счет нечестной, так как в ранее заявленной информации сообщались максимальные тарифы, установленные Рижской думой, а не "динамичный алгоритм". Таким образом, Taxify предоставила своим клиентам ложную информацию.

По информации PTAC, Taxify обязуется добровольно выплатить разницу всем тем, кто воспользовался услугами такси через платформу в Новогоднюю ночь и заплатил за них безналичными деньгами по динамичному тарифу.