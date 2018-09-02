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Больше тысячи человек вышли на митинг против повышения пенсионного возраста в Новосибирске

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Повышение пенсионного возраста.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees / kollaaz Katri Karing

Организованный 15 политическими партиями и общественными объединениями митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Новосибирске в воскресенье в рамках всероссийской акции протеста, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с места событий.

"По данным полиции, в митинге приняло участие 1200 человек", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" уполномоченный представитель мэрии города Сергей Полянский.  В согласованной с мэрией заявке указывалось участие в акции четырех тысяч человек.

Между тем, второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов утверждает, что участников митинга было как минимум вдвое больше: "По нашим оценкам, в митинге участвовало около 3,5 тыс. человек".

Участники митинга заявили о неприемлемости повышения пенсионного возраста. "Наша позиция не изменилась, мы продолжаем считать законопроект (о повышении пенсионного возраста - ИФ) несправедливым, экономически несостоятельным", - сказано в резолюции митинга, принятой единогласно.

Также в резолюции прозвучали требования отставки правительства РФ, роспуска Государственной думы и президентского вето на законопроект о повышении пенсионного возраста.

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