Больше тысячи человек вышли на митинг против повышения пенсионного возраста в Новосибирске

"По данным полиции, в митинге приняло участие 1200 человек", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" уполномоченный представитель мэрии города Сергей Полянский. В согласованной с мэрией заявке указывалось участие в акции четырех тысяч человек.

Между тем, второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов утверждает, что участников митинга было как минимум вдвое больше: "По нашим оценкам, в митинге участвовало около 3,5 тыс. человек".

Участники митинга заявили о неприемлемости повышения пенсионного возраста. "Наша позиция не изменилась, мы продолжаем считать законопроект (о повышении пенсионного возраста - ИФ) несправедливым, экономически несостоятельным", - сказано в резолюции митинга, принятой единогласно.