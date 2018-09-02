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Нарвитяне смогут увидеть, как президент встречает новых послов

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Президент Керсти Кальюлайд и мэр Нарвы Тармо Таммисте.

ФОТО: Tairo Lutter

Канцелярия президента Эстонской Республики приглашает всех нарвитян в предстоящий вторник на площадь перед Нарвской ратушей, где глава государства Керсти Кальюлайд будет приветствовать четырех новых чрезвычайных и полномочных послов, сообщает новостной сайт ERR.

Новых назначенных в Эстонию послов приветствуют в рамках торжественной церемонии приема с почетным караулом Караульного батальона и оркестром Сил обороны.

В Нарве свои верительные грамоты передадут президенту Кальюлайд четыре новых посла: чрезвычайный и полномочный посол Ирландии Фрэнсис Кирнан, чрезвычайный и полномочный посол Норвегии Сесиль Анетте Виллох, чрезвычайный и полномочный посол Финляндии Тимо Кантола, чрезвычайный и полномочный посол Швеции Микаэл Эрикссон.

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