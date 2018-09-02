Нарвитяне смогут увидеть, как президент встречает новых послов

Канцелярия президента Эстонской Республики приглашает всех нарвитян в предстоящий вторник на площадь перед Нарвской ратушей, где глава государства Керсти Кальюлайд будет приветствовать четырех новых чрезвычайных и полномочных послов, сообщает новостной сайт ERR.