Нарвитяне смогут увидеть, как президент встречает новых послов
2 сентября 2018, 12:44
Канцелярия президента Эстонской Республики приглашает всех нарвитян в предстоящий вторник на площадь перед Нарвской ратушей, где глава государства Керсти Кальюлайд будет приветствовать четырех новых чрезвычайных и полномочных послов, сообщает новостной сайт ERR.
Новых назначенных в Эстонию послов приветствуют в рамках торжественной церемонии приема с почетным караулом Караульного батальона и оркестром Сил обороны.
В Нарве свои верительные грамоты передадут президенту Кальюлайд четыре новых посла: чрезвычайный и полномочный посол Ирландии Фрэнсис Кирнан, чрезвычайный и полномочный посол Норвегии Сесиль Анетте Виллох, чрезвычайный и полномочный посол Финляндии Тимо Кантола, чрезвычайный и полномочный посол Швеции Микаэл Эрикссон.