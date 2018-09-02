Паэт: Россия не теряет надежды повлиять на внутренюю политику Украины

По мнению политика, это делается для усиления давления на Европу и увеличения напряжения перед выборами президента на Украине. «Россия не потеряла надежду повлиять на внутреннюю политику Украины в свою пользу, и предстоящие президентские выборы кажутся для этого хорошей возможностью», - сказал в Паэт.

По его словам, тот факт, что военные новости из Украины больше не появляются ежедневно в новостях, вовсе не означает, что конфликт утих. Ежедневно там гибнут люди, они бегут из страны и живут в страхе за свои жизни. И в свете последних событий никуда не исчез риск того, что конфликт углубится и вспыхнет с новой силой.