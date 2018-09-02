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Паэт: Россия не теряет надежды повлиять на внутренюю политику Украины

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Урмас Паэт

ФОТО: Eero Vabamaegi / PM/SCANPIX BALTICS

Член Европарламента от Эстонии Урмас Паэт сказал сегодня, что агрессивные заявления в адрес Украины со стороны России после убийства главы непризнанной ДНР – это, в том числе, знак того, что разговоры о Минских соглашениях уже не идут, а в худшем случае – создание почвы для эскалации военного конфликта в восточной части Украины.

По мнению политика, это делается для усиления давления на Европу и увеличения напряжения перед выборами президента на Украине. «Россия не потеряла надежду повлиять на внутреннюю политику Украины в свою пользу, и предстоящие президентские выборы кажутся для этого хорошей возможностью», - сказал в Паэт.

По его словам, тот факт, что военные новости из Украины больше не появляются ежедневно в новостях, вовсе не означает, что конфликт утих. Ежедневно там гибнут люди, они бегут из страны и живут в страхе за свои жизни. И в свете последних событий никуда не исчез риск того, что конфликт углубится и вспыхнет с новой силой.

«Европы и ЕС должны быть последовательны в своей позиции по отношению к России и не должны посылать допускающие неоднозначное толкование сигналы ни из Парижа, ни из Берлина, Вены, Рима или другой столицы. Власти России могут воспринять их как поощрение», - заключил политик.

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