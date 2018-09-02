Фирма Ekovir больше не допускает ошибок в слове Jõhvi

Как пишет rus.err.ee , минувшим летом из-за допущенной в выставленном клиенту счете за услугу орфографической ошибки на компанию Ekovir пожаловались в Языковую инспекцию. Согласно жалобе, предприятие каждый месяц выставляет клиенту счет, в котором адрес компании указан с ошибкой - вместо Jõhvi написано Johvi.

По словам гендиректора Языковой инспекции Ильмара Томуска, клиент несколько раз указывал Ekovir на эту ошибку, но безрезультатно. В итоге за дело взялась сама инспекция.