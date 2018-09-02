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Фирма Ekovir больше не допускает ошибок в слове Jõhvi

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Ильмар Томуск

ФОТО: Erakogu

Занимающаяся вывозом мусора компания Ekovir исправила ошибку в слове Jõhvi, которую она до сих пор допускала, выставляя счета своим клиентам.

Как пишет rus.err.ee, минувшим летом из-за допущенной в выставленном клиенту счете за услугу орфографической ошибки на компанию Ekovir пожаловались в Языковую инспекцию. Согласно жалобе, предприятие каждый месяц выставляет клиенту счет, в котором адрес компании указан с ошибкой - вместо Jõhvi написано Johvi.

По словам гендиректора Языковой инспекции Ильмара Томуска, клиент несколько раз указывал Ekovir на эту ошибку, но безрезультатно. В итоге за дело взялась сама инспекция.

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