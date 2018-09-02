Минюст работает над программой развития уголовной политики

За последние 15 лет преступность в Эстонии снизилась наполовину, и в год регистрируется примерно 27 000 преступлений. В то де время доля людей, чувствующих себя защищенными, за тот же период утроилась - только 17 процентов жителей страны считают, что в темное время суток находиться возле их дома небезопасно, пишет BNS.

Численность жертв преступлений за последние семь лет снизилась более, чем вдвое, говорится в пояснительной записке к проекту развития. Снизилось также число убийств: если в 2010 их в Эстонии насчитывалось пять на 100 000 населения, то сейчас показатель сократился до трех. Численность заключенных снизилась в 1,6 раза.

Снижение числа преступлений не является исключительным показателем Эстонии, подобная тенденция отмечается и в других западных странах главным образом за счет снижения краж, говорится в пояснительной записке.