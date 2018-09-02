Первым номером реформистов в Ида-Вирумаа может стать Ээрик-Нийлес Кроссь

Генеральный секретарь Партии реформ Керт Валдару сказал, что политическая сила действительно рассматривает возможность того, что Кроссь станет первым номером реформистов в Ида-Вирумаа, но окончательно списки будут утверждены в январе на общем съезде партии, пишет RusERR со ссылкой на свою эстонскую редакцию.

В минувшую среду Ээрик-Нийлес Кроссь встретился в Ида-Вирумаа с руководством местного отделения Партии реформ, которое благосклонно отнеслось к идее доверить политику первое место в окружном списке.