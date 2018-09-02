Первым номером реформистов в Ида-Вирумаа может стать Ээрик-Нийлес Кроссь

На парламентских выборах в марте 2019 года возглавить список Партии реформ в округе Ида-Вирумаа может бывший дипломат и предприниматель Ээрик-Нийлес Кроссь.
Генеральный секретарь Партии реформ Керт Валдару сказал, что политическая сила действительно рассматривает возможность того, что Кроссь станет первым номером реформистов в Ида-Вирумаа, но окончательно списки будут утверждены в январе на общем съезде партии, пишет RusERR со ссылкой на свою эстонскую редакцию.
В минувшую среду Ээрик-Нийлес Кроссь встретился в Ида-Вирумаа с руководством местного отделения Партии реформ, которое благосклонно отнеслось к идее доверить политику первое место в окружном списке.
На выборах в Рийгикогу в марте 2015 года реформистов в Ида-Вирумаа вел за собой Денис Бородич. Он получил 769 голосов и стал единственным представителем Партии реформ в этом округе, сумевшим пробиться в парламент.