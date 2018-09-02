Работа. Фото иллюстративное. ФОТО: Panther Media/Scanpix

Некоторые правительства и работодатели экспериментируют, вводя четырехдневную рабочую неделю и пытаясь доказать, что меньшее количество времени, проведенного в офисе, улучшает эффективность труда и создает нужный баланс между работой и личной жизнью. Но насколько можно сократить рабочую неделю? Как насчет одного дня?

Если вы работаете на полную ставку, то очень велика вероятность того, что вы проводите в офисе пять дней в неделю, как минимум по восемь часов в день.

И, конечно, многие из нас работают гораздо больше. Вот Илон Маск в недавнем интервью New York Times разоткровенничался и признался, что работает по 120 часов в неделю и не брал отпуск длиннее недели аж с 2001 года. Как там у него с пресловутым балансом между трудовой деятельностью и личной жизнью?

И ведь научные исследования подтверждают: долгие часы, проведенные на рабочем месте, имеют не так много плюсов, они делают нас менее продуктивными и более недовольными жизнью.

Эксперименты уже начались по всему миру: рабочие часы сокращают, пытаясь помочь людям достичь гармоничного сочетания "работа-дом".

Естественно, это вызывает огромный интерес: скажем, недавняя попытка сократить рабочую неделю до четырех дней в Новой Зеландии попала в заголовки СМИ по всему миру.

Но зачем же останавливаться на четырех днях? Почему бы не сделать рабочую неделю трехдневной? А может, двухдневной? Что, если нам работать по полдня в неделю? Какова оптимальная длительность наших трудовых будней?

Улучшение баланса между работой и личной жизнью сберегает компаниям деньги, так как довольные сотрудники реже меняют место работы, указывает Ян Эммануэль Де Нев, доцент экономики и стратегии бизнес-школы Saïd Оксфордского университета.

В своем исследовании он обнаружил, что этот самый баланс входит в число наиболее приоритетных вещей для общего удовлетворения жизнью - в этом списке он находится даже выше интересной работы.

"Текучка кадров - дорогостоящая штука, работодатели стремятся ее избежать", - подчеркивает Де Нев, который, кстати, участвует в подготовке ежегодного доклада о "Всемирном индексе счастья".

Он отмечает, что еще в 1930 году знаменитый английский экономист Джон Мейнард Кейнс предсказывал, что мы рано или поздно придем к тому, что будем работать всего 15 часов в неделю - благодаря новым технологиям и повышающейся эффективности труда.

И в связи с этим возникает вопрос…

Сколько же рабочих дней в неделю достаточно?

Насколько вообще мы можем сократить рабочую неделю? Как насчет четырех часов?

Писатель Тим Феррисс 10 лет назад прославился своей книгой "Четырехчасовая рабочая неделя", где и родилась эта идея (в России книга более известна как "Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить где угодно и богатеть". - Прим. переводчика).

Теория Феррисса состояла в том, чтобы отказаться от стиля трудоголика и стать хозяином собственного времени.

Понятно, что вряд ли какая-то компания допустит, чтобы ее сотрудники появлялись в офисе всего на несколько часов в неделю - идеи Феррисса скорее о том, как повысить индивидуальную эффективность.

Но сокращение часов, проводимых на работе, действительно может положительно влиять на продуктивность сотрудников. В случае с новозеландской фирмой Perpetual Guardian более короткая рабочая неделя изменила то, как коллектив трудится, чтобы достигнуть тех же результатов за более короткое время.

Все приходили вовремя и никто не уходил раньше, перерывы не затягивались (напомню: в среднем мы тратим два часа в день на соцсети).

Но если четырехдневная рабочая неделя станет нормой, то сумеем ли мы пойти дальше и сократить ее до двух-трех дней?