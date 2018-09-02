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Трамп отправился в гольф-клуб вместо похорон Маккейна

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Дональд Трамп.

ФОТО: LEAH MILLIS / REUTERS

Президент США Дональд Трамп отправился в Национальный гольф-клуб в Стерлинге в то время, как в Вашингтоне проходили похороны сенатора Джона Маккейна, передает Lenta.ru со ссылкой Assoсiated Press.

Белый дом не смог уточнить, играл ли американский лидер в гольф или смотрел трансляцию панихиды.

Ранее стало известно, что семья Маккейна дала Трампу понять, что не желает его видеть на похоронах — таким было пожелание самого политика, который год планировал свою поминальную церемонию. При этом на панихиду в сенат прибыли три бывших президента США, в том числе Барак Обама. Отмечается, что многие присутствующие в своих выступлениях косвенно критиковали политику действующего главы государства, не называя его имени.

Также они сравнивали взгляды Маккейна с решениями Трампа, и сравнения были не в пользу последнего. Так, дочь сенатора Меган Маккейн сорвала аплодисменты, произнеся следующее: «Америка Джона Маккейна не нуждается в том, чтобы снова стать великой, потому что Америка всегда была великой».

Реакция Трампа на смерть сенатора подвергалась жесткой критике. Так, ветеранов и других членов сената возмутило, что президент запретил администрации Белого дома официальное заявление, в котором Маккейна называли героем, а флаги над Капитолием и другими правительственными зданиями, приспущенные на следующий день после смерти политика, затем снова были подняты.

Маккейн умер в ночь на 26 августа на 82-м году жизни. За два дня до этого сенатор отказался от лечения.

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