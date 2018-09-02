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  • Неисправная газовая плита спровоцировала пожар: в доме находилось трое детей

Неисправная газовая плита спровоцировала пожар: в доме находилось трое детей Родителей увезли на скорой помощи с ожогами

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Газовая плита. Иллюстративное фото.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Вчера в 22.00 в Центр тревоги сообщили о пожаре в частном доме, расположенном в Валга на улице Хийе, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Возгорание началось с поломки газовой плиты. "Произошло возгорание, вследствие которого загорелся ковер, лежавший рядом на стиральной машине. Отец и мать пытались сами потушить возгорание, однако получили ожоги", - сказал дежурный пресс-секретарь Лынуаского спасательного центра Тамбет Води.

"Когда люди поняли, что сами не справятся, они вышли из дома и предоставили тушить пожар спасателям", - добавил он. Спасатели потушили возгорание до того, как оно успело распространиться дальше.

Скорая помощь увезла в больницу получивших ожоги отца и мать. В момент возгорания в доме находилось трое детей, никто из них не пострадал.

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