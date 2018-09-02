Неисправная газовая плита спровоцировала пожар: в доме находилось трое детей

Возгорание началось с поломки газовой плиты. "Произошло возгорание, вследствие которого загорелся ковер, лежавший рядом на стиральной машине. Отец и мать пытались сами потушить возгорание, однако получили ожоги", - сказал дежурный пресс-секретарь Лынуаского спасательного центра Тамбет Води.

"Когда люди поняли, что сами не справятся, они вышли из дома и предоставили тушить пожар спасателям", - добавил он. Спасатели потушили возгорание до того, как оно успело распространиться дальше.