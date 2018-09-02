Галерея: по всей России прошли митинги против пенсионной реформы

Во Владивостоке, по данным организаторов, в акции приняло участие 2000 человек, в Новосибирске - до 2500, в Екатеринбурге 500 человек. Массовые митинги протеста прошли также в Барнауле, Брянске, Липецке, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре.

В Москве акция столичного отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста прошла на проспекте Академика Сахарова. Организаторы согласовали с властями количество участников в нем в 15 тысяч человек.

Крупные акции протеста против спорной реформы уже проходили в стране в июле. Недовольство населения вынудило президента РФ Владимира Путина выступить с телеобращением к нации, в котором он объявил о смягчении первоначальных планов повышения пенсионного возраста и предоставления определенных гарантий и льгот некоторым группам населения.