Канцлер юстиции критикует арестный дом: нет завтрака и газет

Согласно постановлению министра социальных дел, задержанным следует давать еду по меньшей мере три раза в день. Поэтому канцлер юстиции попросила предлагать задержанным завтрак в соответствии с требованиями.

Также задержанные не могут читать газеты в арестном доме. Канцлер юстиции в ходе проверок обратила на это обстоятельство внимание арестных домов также на Курессааре, в Рапла и Пайде. Согласно закону о тюремном заключении, у задержанных должна быть возможность читать общегосударственные газеты.