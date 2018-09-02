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Канцлер юстиции критикует арестный дом: нет завтрака и газет

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Арестный дом. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raigo Pajula / Scanpix

В ходе проверки Кярдлаского арестного дома канцлер юстиции отметила, что в арестном доме не предлагается завтрак, нет газет, а в прогулочном дворике нет возможности посидеть, передает Postimees.

Согласно постановлению министра социальных дел, задержанным следует давать еду по меньшей мере три раза в день. Поэтому канцлер юстиции попросила предлагать задержанным завтрак в соответствии с требованиями.

Также задержанные не могут читать газеты в арестном доме. Канцлер юстиции в ходе проверок обратила на это обстоятельство внимание арестных домов также на Курессааре, в Рапла и Пайде. Согласно закону о тюремном заключении, у задержанных должна быть возможность читать общегосударственные газеты.

Также в прогулочном дворике Кярдлаского арестного дома негде присесть. Эстонские правовые акты не предусматривают условия содержания прогулочного дворика, однако по оценке Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, в прогулочном дворике должна быть возможность сидеть.

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