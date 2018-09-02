Эстонию впервые посетит глава МИД Ирландии
2 сентября 2018, 16:58
В предстоящую среду Эстонию впервые посетит глава МИД Ирландии.
Глава МИД Ирландии Саймон Ковени в рамках краткого визита встретится в Таллинне с главой МИД Свеном Миксером. На встрече будут обсуждаться отношения между Эстонией и Ирландией, будущее ЕС, в том числе Брекзит, обстановка в сфере безопасности в Европе, ситуация в Украине и трансатлантические связи, сообщил пресс-секретарь МИД.
Ранее Эстонию посещали президент Ирландии Мэри Макализ, дважды премьер-министр Берти Ахерн и один раз премьер-министр Лео Варадкар. Президент, премьер-министр и глава МИД Эстонии неоднократно посещали Ирландию.