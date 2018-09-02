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Эстонию впервые посетит глава МИД Ирландии

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Irish Foreign Minister Simon Coveney answers journalists' questions during a Reuters interview in Berlin, Germany, August 28, 2018. REUTERS/Christian Mang

ФОТО: CHRISTIAN MANG / REUTERS

В предстоящую среду Эстонию впервые посетит глава МИД Ирландии.

Глава МИД Ирландии Саймон Ковени в рамках краткого визита встретится в Таллинне с главой МИД Свеном Миксером. На встрече будут обсуждаться отношения между Эстонией и Ирландией, будущее ЕС, в том числе Брекзит, обстановка в сфере безопасности в Европе, ситуация в Украине и трансатлантические связи, сообщил пресс-секретарь МИД.

Ранее Эстонию посещали президент Ирландии Мэри Макализ, дважды премьер-министр Берти Ахерн и один раз премьер-министр Лео Варадкар. Президент, премьер-министр и глава МИД Эстонии неоднократно посещали Ирландию.

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