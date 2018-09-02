Картина дня: похороны Кобзона, протесты по всей России и смерть пропавшей Альбины

Фото и видео: в Москве Кобзона проводили в последний путь аплодисментами и криками «Браво»

Сегодня, 2 сентября, в Москве прошла гражданская панихида по Иосифу Кобзону. Читать далее...

Пошла в магазин и не вернулась: 46-летнюю Альбину нашли мертвой

Сегодня утром в Курессааре было найдено тело 46-летней Альбины, которую вчера, 1 сентября, полиция объявила в розыск. Читать далее...

Беспорядки в Германии: задержаны 300 человек

В ходе демонстраций сторонников и противников миграционной политики канцлера Ангелы Меркель в городе Хемнице на юго-востоке Германии были задержаны около 300 человек. Читать далее...

Тревога в новой IKEA в Риге: всех посетителей эвакуировали

В воскресенье, 2 сентября, около 13.30 произошла эвакуация из магазина IKEA Латвия, открывшегося в четверг, 30 августа. Читать далее...

Что говорят в Киеве о гибели лидера ДНР Захарченко

В пятницу вечером в центре Донецка в результате взрыва погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Читать далее...

Паэт: агрессивная риторика России после убийства Захарченко усугубит конфликт

Член Европарламента от Эстонии Урмас Паэт сказал сегодня, что агрессивные заявления в адрес Украины со стороны России после убийства главы непризнанной ДНР создают почву для эскалации военного конфликта в восточной части Украины. Читать далее...

Галерея: по всей России прошли митинги против пенсионной реформы

Очередные протесты против пенсионной реформы, организованные КПРФ, "Яблоком", "Демократическим выбором" и рядом других политических сил, прошли в воскресенье, 2 сентября, во многих городах России. Читать далее...

"Россия оказалась в мертвой точке"