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Картина дня: похороны Кобзона, протесты по всей России и смерть пропавшей Альбины

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Иосифа Кобзона провожают в последний путь.

ФОТО: SCANPIX

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.

Фото и видео: в Москве Кобзона проводили в последний путь аплодисментами и криками «Браво»

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"Россия оказалась в мертвой точке"

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