В США раскрыли планы ядерного уничтожения СССР и Китая

В случае ответного ядерного удара Единый интегрированный оперативный план (SIOP) 1964 года предусматривал уничтожение противников США как индустриальных держав. В частности, для этого требовалось ликвидировать 70 процентов промышленного потенциала и допускалась гибель 71 процента городских жителей СССР.

В сентябре 2017 года Минобороны России рассекретило документы, по которым в период карибского кризиса в начале 1960-х годов на Кубе погибли более 60 граждан СССР. «Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина», — говорится в сообщении ведомства.