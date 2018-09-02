В Музее кино детей научат рисовать мангу

В Музее кино в воскресенье последний день работает выставка японской графики, организованы мастер-классы, где детей учат рисовать мангу.
Выставка «Фотообразы и материалы: японская графика 1970-х годов», осуществленная в сотрудничестве Посольства Японии в Эстонии и Японского Фонда, открыта для публики с 21 июня. В воскресенье до 18 часов на выставке работает мастер-класс для детей 9-13 лет, который учит рисовать мангу на эстонском и русском языках. Для участия в мастер-классах нужно зарегистрироваться.
В 13 часов в кинозале начнется демонстрация фильма "История кулинарии самураев — Подлинная история любви, которая рассказывает историю любви поваров Охару и Ясунобу через историю японской кулинарии.
Графическое творчество Тэцуя Нода, получившего в 1968 году гран-при на международной биеннале графики в Токио, положило начало направлению в японской графике 1970-х годов, где в качестве основы активно использовалась фотография. Произведения 1970-х годов, в которых художники находили самовыражение через фотообразы и фотоматериалы, существенно расширили понятие печатной графики и оказали сильное влияние на процессы современного искусства. Выставка знакомит с развитием графики в Японии 1970-х годов, сосредоточив свое внимание на тенденциях, вдохновленных печатными техниками.
На выставке представлены работы художников Тэцуя Нода, Косуке Кимура, Акира Мацумото, Сатоси Сайто, Хидеки Кимура, Сакуми Хагивара, Дзиро Такамацу, Кацуро Ёсида, Кодзи Энокура, Сёйчи Ида, Тацуо Кавагути, Ли Уфан, Мицуо Кано и Аринори Итихара.