В Музее кино детей научат рисовать мангу

Выставка «Фотообразы и материалы: японская графика 1970-х годов», осуществленная в сотрудничестве Посольства Японии в Эстонии и Японского Фонда, открыта для публики с 21 июня. В воскресенье до 18 часов на выставке работает мастер-класс для детей 9-13 лет, который учит рисовать мангу на эстонском и русском языках. Для участия в мастер-классах нужно зарегистрироваться.

В 13 часов в кинозале начнется демонстрация фильма "История кулинарии самураев — Подлинная история любви, которая рассказывает историю любви поваров Охару и Ясунобу через историю японской кулинарии.

Графическое творчество Тэцуя Нода, получившего в 1968 году гран-при на международной биеннале графики в Токио, положило начало направлению в японской графике 1970-х годов, где в качестве основы активно использовалась фотография. Произведения 1970-х годов, в которых художники находили самовыражение через фотообразы и фотоматериалы, существенно расширили понятие печатной графики и оказали сильное влияние на процессы современного искусства. Выставка знакомит с развитием графики в Японии 1970-х годов, сосредоточив свое внимание на тенденциях, вдохновленных печатными техниками.