СМИ: Volkswagen мог манипулировать данными выхлопов бензиновых двигателей

Так, в ходе заседания в ноябре 2015 года эксперты VW заявили, что бортовые компьютеры автомобилей марки Volkswagen, Audi и Porsche с автоматической коробкой передач содержали специальные программы, которые могли менять сведения о выхлопах, что могло позволить занизить данные о выбросах углекислого газа и расходе топлива. Речь шла как о дизельных, так и о бензиновых двигателях.

В компании Volkswagen отказались комментировать эту информацию изданию Bild и сослались на то, что автоконцерн активно сотрудничает с Федеральным автотранспортным ведомством (Kraftfahrtbundesamt - KBA) и новых данных по этому делу нет. В министерстве по транспорту и цифровой инфраструктуре указали на то, что речь идет об "уже известных ведомству обвинениях".