Уличный опрос: что жители Эстонии помнят о своем первом школьном дне

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Силья Сегал, тренерSilja Segal, treener

Я очень хорошо помню эту мысль, что теперь учусь в школе. Это казалось таким невероятным.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Катрин Лендкок, специалист по организации учебной работы

Хорошо помню, что сидела в первом ряду, потому что моя мама была учительницей. Она преподавала в старших классах. Место впереди я выбрала сама. Хорошо помню и то, что Юлле была моей первой соседкой по парте, не знаю, чем она занимается сейчас. Лучше всего осталась в памяти с первого школьного дня эта парта.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Уве Валкенкрау, предприниматель

Первый школьный день я помню очень смутно. Это не сохранившаяся в памяти эпоха. Время рубля и все такое. Очевидно, ел торт.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Густав Урбас, Gustav Urbas, работник автомастерской

Очень хорошо помню одного мальчика, который стал моим соседом по парте. Мы сидели вместе всего год, потом я перешел в другую школу. Больше ничего не помню с того дня.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Пирет Эхренпрайс, специалист по связям с общественностью

Первый школьный день был для меня большим переполохом. Маленькое здание школы казалось мне тогда огромным и я умудрилась там потеряться. Вдруг переместиться из привычной среды в совершенно чужую и оказаться перед большой аудиторией было страшно.

TRT02:T ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Сирли Сеппинг, ученик