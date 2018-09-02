Уличный опрос: что жители Эстонии помнят о своем первом школьном дне

Завтра во многих школах Эстонии пройдет торжественная линейка в честь начала учебного года. По этому случаю Tartu Postimees выяснил, что люди помнят о своем первом школьном дне.
Силья Сегал, тренерSilja Segal, treener
Я очень хорошо помню эту мысль, что теперь учусь в школе. Это казалось таким невероятным.
Катрин Лендкок, специалист по организации учебной работы
Хорошо помню, что сидела в первом ряду, потому что моя мама была учительницей. Она преподавала в старших классах. Место впереди я выбрала сама. Хорошо помню и то, что Юлле была моей первой соседкой по парте, не знаю, чем она занимается сейчас. Лучше всего осталась в памяти с первого школьного дня эта парта.
Уве Валкенкрау, предприниматель
Первый школьный день я помню очень смутно. Это не сохранившаяся в памяти эпоха. Время рубля и все такое. Очевидно, ел торт.
Густав Урбас, Gustav Urbas, работник автомастерской
Очень хорошо помню одного мальчика, который стал моим соседом по парте. Мы сидели вместе всего год, потом я перешел в другую школу. Больше ничего не помню с того дня.
Пирет Эхренпрайс, специалист по связям с общественностью
Первый школьный день был для меня большим переполохом. Маленькое здание школы казалось мне тогда огромным и я умудрилась там потеряться. Вдруг переместиться из привычной среды в совершенно чужую и оказаться перед большой аудиторией было страшно.
Сирли Сеппинг, ученик
Я помню довольно много, например, как получил букварь и вышел из актового зала. Там нужно было пожать руку абитуриенту и я это сделал. Также помню, как пели гимн Эстонии и то, что я был самым высоким в нашем классе.