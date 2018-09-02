Эрдоган сообщил о переговорах с РФ об отказе от доллара

"Использование доллара только вредит нам", - отметил президент, призвав "постепенно положить конец долларовой монополии" и использовать для расчетов национальную валюту. "США ведут себя, как дикие львы. Не верьте им", - заявил Эрдоган, говоря о санкциях, которые Вашингтон ввел против Анкары.

В августе турецкая лира потеряла четверть своей стоимость по отношению к доллару. Это падение связано, в частности, с конфликтом между Вашингтоном и Анкарой из-за продолжающегося в Турции домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в шпионаже и терроризме. За отказ освободить пастора президент США Дональд Трамп ввел санкции против главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, а также удвоил штрафные пошлины на импорт стали и алюминия из этой страны.