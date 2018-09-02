Галерея: сторонники EKRE собрались на кладбище в память о сносе скандального монумента

В воскресенье, 2 сентября, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организовала на кладбище в Лихула памятный день, приуроченный ко сносу 14 лет назад скандального монумента, передает Rus.err.
Как сообщил корреспондент ERR в Ляэнемаа Юхан Хепнер, в акции приняли участие около около двухсот человек.
Спустя 14 лет на кладбище в Лихула установили и копию демонтированного монумента, на которой изображен солдат в форме СС с автоматом в руках. Надпись на монументе гласит: "Эстонским мужчинам, которые сражались с 1940 по 1945 год против большевизма и за восстановление независимости Эстонии".
Демонтаж памятника эстонцам был вызван необходимостью сохранить имидж Эстонии, поскольку обелиск стал поводом для нападок на страну, объяснял в начале 2005 года занимавший в то время пост премьер-министра Эстонии Юхан Партс в письме председателю Эстонского национального комитета в США Мати Кыйву.