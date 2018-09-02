Галерея: сторонники EKRE собрались на кладбище в память о сносе скандального монумента

Как сообщил корреспондент ERR в Ляэнемаа Юхан Хепнер, в акции приняли участие около около двухсот человек.

Спустя 14 лет на кладбище в Лихула установили и копию демонтированного монумента, на которой изображен солдат в форме СС с автоматом в руках. Надпись на монументе гласит: "Эстонским мужчинам, которые сражались с 1940 по 1945 год против большевизма и за восстановление независимости Эстонии".