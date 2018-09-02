Мэй исключила проведение второго референдума по Брекзиту

На плебисците по Брекзиту летом 2016 года миллионы британцев "впервые за десятилетия поверили, что их голоса будут учтены, что после многих лет игнорирования со стороны политиков они, наконец, будут услышаны", - отметила Мэй. Поэтому повторное голосование стало бы "грубым злоупотреблением нашей демократией и подрывом доверия", уверена политик.

Премьер назвала "выгодной сделкой для Великобритании" свою концепцию по выходу из ЕС, представленную в начале июля в загородной резиденции премьеров Чекерс. Глава британского правительства заявила, что не пойдет в этом отношении на компромиссы, не соответствующим национальным интересам Соединенного королевства.

Ее концепция позволит, в частности, беспрепятственно продолжить торговлю, сохранить рабочие места и избежать проверки на границе между Ирландией и Северной Ирландией, напомнила Мэй. В то же время будет улучшена безопасность в Великобритании, а сэкономленные на прекращении выплат в бюджет ЕС средства пойдут, кроме прочего, на здравоохранение, заверила премьер.