В Департаменте полиции и погранохраны нашли способ справиться с длинными очередями

«Желающих оформить документы так много, что очереди становятся все длиннее. По этой причине мы решили продлить время работы наших бюро обслуживания, а также в конце августа открыть в Таллинне еще один пункт обслуживания населения по выдаче документов. Считаю также необходимым ускорить подготовку к работе электронной среды, чтобы с ее помощью можно было через интернет подавать ходатайства о выдаче паспорта, разрешения на оружие и прочих документов», —сообщил министр внутренних дел Андрес Анвельт.

С 3 сентября бюро обслуживания на Таммсааре теэ и на улице Пинна в Таллинне с понедельника по четверг открыты до 19 часов, а по пятницам — до 17 часов.

С апреля два дня в неделю работает констебльский пункт в Кейла, где также можно получать уже готовые документы.