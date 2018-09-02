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В Департаменте полиции и погранохраны нашли способ справиться с длинными очередями

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Пункт выдачи документов. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

Департамент полиции и погранохраны с  понедельник на два часа продлевает время работы своих отделений в Таллинне.

«Желающих оформить документы так много, что очереди становятся все длиннее. По этой причине мы решили продлить время работы наших бюро обслуживания, а также в конце августа открыть в Таллинне еще один пункт обслуживания населения по выдаче документов. Считаю также необходимым ускорить подготовку к работе электронной среды, чтобы с ее помощью можно было через интернет подавать ходатайства о выдаче паспорта, разрешения на оружие и прочих документов», —сообщил министр внутренних дел Андрес Анвельт. 

С 3 сентября бюро обслуживания на Таммсааре теэ и на улице Пинна в Таллинне с понедельника по четверг  открыты до 19 часов, а по пятницам — до 17 часов.

С апреля два дня в неделю работает констебльский пункт в Кейла, где также можно получать уже готовые документы.

Смена документов в Эстонии носит циклический характер. В этом и следующем году количество лиц, которым надо обновить или продлить действие документов, будет максимальным, а начиная с 2020 года начнет постепенно снижаться.

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