Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу из окна и пообещал взорвать газ

Инцидент произошел на улице Костюшко. По предварительным данным, стрелок, которым оказался 44-летний местный житель, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как отмечает Telegram-канал Hue, стрельба велась из кухни. Мужчина также угрожал взорвать газ и отказывался выходить из квартиры.

В настоящее время сотрудники газовой службы уже перекрыли газ, дом оцеплен. На место происшествия прибыли сотрудники СОБР.

Представитель главка МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщил РИА Новости, что полиция проверяет информацию о стрельбе. «Поступило сообщение, что слышны выстрелы. На место выехала полиция, сейчас проводят проверку. Пока сведений о пострадавших нет», — уточнил собеседник агентства.

Полицейские задержали петербуржца, открывшего стрельбу из ружья из квартиры жилого дома в Московском районе города, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье.

"В квартире жилого дома по улице Костюшко задержан мужчина 1973 года рождения, у которого изъято охотничье ружье. Его доставляют в полицию для выяснения причин и обстоятельства его поступка. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.