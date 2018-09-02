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Андрес Херкель намерен сохранить за собой пост председателя Свободной партии

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Андрес Херкель.

ФОТО: Joakim Klementi

Напряжение в Свободной партии нарастает - под действующим лидером Андресом Херкелем закачалось кресло, внеочередные выборы нового председателя могут пройти в ближайшие дни. Но несмотря на разногласия, Херкель надеется сохранить за собой пост, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Уже четыре члена правления вышли из руководства партии и теперь собирают подписи, чтобы созвать общее собрание для избрания нового председателя.

По словам одной из покинувших правление Свободной партии Моники Хауканымм, главная проблема в том, что представление большинства членов партии о темах, с которыми нужно идти на предстоящие парламентские выборы, кардинально отличаются от повестки нынешнего председателя Андреса Херкеля.

"Да, я вновь собираюсь баллотироваться, я уже об этом говорил", - сказал Херкель.

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