Андрес Херкель намерен сохранить за собой пост председателя Свободной партии

Уже четыре члена правления вышли из руководства партии и теперь собирают подписи, чтобы созвать общее собрание для избрания нового председателя.

По словам одной из покинувших правление Свободной партии Моники Хауканымм, главная проблема в том, что представление большинства членов партии о темах, с которыми нужно идти на предстоящие парламентские выборы, кардинально отличаются от повестки нынешнего председателя Андреса Херкеля.