Андрес Херкель намерен сохранить за собой пост председателя Свободной партии

Напряжение в Свободной партии нарастает - под действующим лидером Андресом Херкелем закачалось кресло, внеочередные выборы нового председателя могут пройти в ближайшие дни. Но несмотря на разногласия, Херкель надеется сохранить за собой пост, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Уже четыре члена правления вышли из руководства партии и теперь собирают подписи, чтобы созвать общее собрание для избрания нового председателя.
По словам одной из покинувших правление Свободной партии Моники Хауканымм, главная проблема в том, что представление большинства членов партии о темах, с которыми нужно идти на предстоящие парламентские выборы, кардинально отличаются от повестки нынешнего председателя Андреса Херкеля.
"Да, я вновь собираюсь баллотироваться, я уже об этом говорил", - сказал Херкель.