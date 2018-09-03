Глава МИД Франции заявил о победе Асада в сирийском конфликте

Президент Сирии Башар Асад победил в военном конфликте в Сирии, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье, 2 сентября, в эфире радиостанции France Inter. Однако Асад "не выиграет мир" без политического решения конфликта при посредничестве международного сообщества, подчеркнул Ле Дриан.

Установление правительственными войсками контроля над сирийской провинцией Идлиб не разрешит проблемы, которые привели к войне, считает министр. По его словам, Франция ведет переговоры с Россией, Турцией и Ираном с целью заставить их оказать давление на Асада.

Ле Дриан напомнил об угрозе ответных действий, если сирийская сторона поддастся "искушению" использовать химическое оружие в Идлибе. В апреле США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Это стало реакцией на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума, ответственность за которую Запад возлагает на силы Асада.